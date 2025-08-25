Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Dairy Farmers: देशी नस्लों के संरक्षण के लिए मिलेगा गोपाल रत्न पुरस्कार, विजेताओं को 5 लाख तक का इनाम

Gopal Ratna Award: डेयरी किसानों, तकनीशियनों और दुग्ध कंपनियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 15 सितम्बर। 26 नवम्बर को नई दिल्ली में होगा सम्मान समारोह, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत दिए जाएंगे पुरस्कार।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 25, 2025

CG Dairy Closed

Cattle Breeds: जयपुर। देश में डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने और गाय-भैंस की देशी नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार हर साल गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान करती है। इस वर्ष भी पशुपालन, मत्स्य और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 15 सितम्बर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। पहरी स्वदेशी नस्लों की गाय/भैंसों की डेयरी करने वाले किसान, दूसरी सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन व तीसरी सहकारी व दुग्ध उत्पादक कंपनियां।

ये भी पढ़ें

Vande Bharat: जोधपुर-दिल्ली और बीकानेर-दिल्ली वंदे भारत किस स्टेशन पर कब आएगी, यहां देखें आवाजाही की पूरी सूची
जयपुर
Vande Bharat Express Update (फोटो सोर्स : Social Media/X)

पुरस्कार का यह है उद्देश्य

पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक तरीकों से दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही कृत्रिम गर्भाधान करने वाले तकनीशियनों को 100 प्रतिशत ए.आई. कवरेज सुनिश्चित करने और सहकारी समितियों व कंपनियों में प्रतिस्पर्धी भावना विकसित करने पर भी जोर दिया गया है।

ये हैं नियम-कायदे

पुरस्कार के लिए वही किसान पात्र होंगे जो गाय की 53 प्रमाणित देशी नस्लों या भैंस की 20 देशी नस्लों में से किसी का पालन कर रहे हों। इसी प्रकार, 90 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त तकनीशियन तथा 100 लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन करने वाली व न्यूनतम 50 किसानों की सदस्यता वाली सहकारी/कंपनी आवेदन कर सकती है।

इस प्रकार मिलेंगे पुरस्कार

राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत विजेताओं को पहले स्थान पर 5 लाख, दूसरे पर 3 लाख और तीसरे स्थान पर 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। यह सम्मान समारोह 26 नवम्बर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होगा।

ये भी पढ़ें

Holiday: राजस्थान के इस जिले में 26 अगस्त का अवकाश घोषित, स्कूल-कॉलेज व सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद, आदेश जारी
जयपुर
Public Holiday

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 04:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Dairy Farmers: देशी नस्लों के संरक्षण के लिए मिलेगा गोपाल रत्न पुरस्कार, विजेताओं को 5 लाख तक का इनाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.