Dairy Farmers: देशी नस्लों के संरक्षण के लिए मिलेगा गोपाल रत्न पुरस्कार, विजेताओं को 5 लाख तक का इनाम

Cattle Breeds: जयपुर। देश में डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने और गाय-भैंस की देशी नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार हर साल गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान करती है। इस वर्ष भी पशुपालन, मत्स्य और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 15 सितम्बर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।