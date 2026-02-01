सरसों किसानों को तकनीकी मदद देने की दिशा में सरकार आगे: मंत्री किरोड़ी लाल मीणा

जयपुर। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान देश में सरसों उत्पादन का प्रमुख राज्य है। यहां बड़ी संख्या में किसान सरसों की खेती पर निर्भर हैं। ओरोबैंके जैसे परजीवी खरपतवार किसानों के लिए बड़ी समस्या बने हुए हैं, जिससे उपज में भारी गिरावट आती है। कई बार फसल पूरी तरह खराब हो जाती है। सरकार किसानों को ऐसी तकनीक उपलब्ध कराने पर काम कर रही है, जिससे नुकसान कम हो और खेती टिकाऊ बने।