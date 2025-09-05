राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, इस विभाग में निकली 167 पदों पर भर्ती

इधर, राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल के 10,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जोरों पर है। विभिन्न जिला यूनिटों, बटालियनों और पुलिस दूरसंचार विभाग में इन पदों के लिए 13 और 14 सितंबर, 2025 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा के प्रवेश पत्र राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट पर अपडेट्स जांचते रहें।