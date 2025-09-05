राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, इस विभाग में निकली 167 पदों पर भर्ती

Rajasthan News: राजस्थान के होनहार खिलाड़ियों के लिए राजस्थान पुलिस में शामिल होने का एक शानदार अवसर आया है। खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने वाले युवाओं को अब पुलिस बल का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के तहत कॉन्स्टेबल के 167 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।
बता दें, यह भर्ती उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर है, जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में अपनी काबिलियत साबित की है। आवेदन प्रक्रिया 12 सितंबर, 2025 से शुरू होगी और 1 अक्टूबर, 2025 तक चलेगी।
पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) बिपिन कुमार पांडेय ने बताया कि इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2025 तक अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र राजकॉम इंफो सर्विसेज लिमिटेड (RISL) द्वारा संचालित सभी ई-मित्र कियोस्क और जन सुविधा केंद्रों पर उपलब्ध होंगे।
भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी, जैसे पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज, के लिए अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं।
इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में अभ्यर्थी का 12वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर का खेल प्रमाण पत्र भी जरूरी है। चयन प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा, फील्ड ट्रायल, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे। इन सभी चरणों में प्रदर्शन के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके अनुसार अंतिम चयन होगा।
इधर, राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल के 10,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जोरों पर है। विभिन्न जिला यूनिटों, बटालियनों और पुलिस दूरसंचार विभाग में इन पदों के लिए 13 और 14 सितंबर, 2025 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा के प्रवेश पत्र राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट पर अपडेट्स जांचते रहें।
बताया जा रहा है कि सरकार का उद्देश्य उन खिलाड़ियों को सम्मानजनक करियर प्रदान करना है, जिन्होंने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य और देश का नाम रोशन किया है।