Govt Job: 19, 20 और 21 सितम्बर को “परीक्षा का महाकुंभ”, 10 वीं पास को मिलेगी सरकारी नौकरी

Sarkari Naukri Rajasthan: जयपुर। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से राजस्थान में कल से यानी 19 सितम्बर से प्रतियोगी परीक्षा का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में करीब 25 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसको लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के साथ-साथ पुलिस प्रशासन ने पूरी व्यवस्था संभाल ली है। रोडवेज व रेलवे ने भी स्पेशल बसों व ट्रेनों की व्यवस्था की है। यह परीक्षा दसवीं पास बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरी का अवसर लेकर आई है। इस कारण पीएचडी, एमए पास ने भी इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं।