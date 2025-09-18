Govt Job: 19, 20 और 21 सितम्बर को “परीक्षा का महाकुंभ”, 10 वीं पास को मिलेगी सरकारी नौकरी

Sarkari Naukri Rajasthan: जयपुर। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से राजस्थान में कल से यानी 19 सितम्बर से प्रतियोगी परीक्षा का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में करीब 25 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसको लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के साथ-साथ पुलिस प्रशासन ने पूरी व्यवस्था संभाल ली है। रोडवेज व रेलवे ने भी स्पेशल बसों व ट्रेनों की व्यवस्था की है। यह परीक्षा दसवीं पास बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरी का अवसर लेकर आई है। इस कारण पीएचडी, एमए पास ने भी इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस परीक्षा के प्रश्नपत्र परीक्षार्थियों को नहीं दिए जाएंगे। परीक्षा छह चरणों में आयोजित की जाएगी। पांच चरणों के प्रश्रपत्र नहीं दिए जाएंगे। छठे चरण का प्रश्नपत्र परीक्षार्थियों को दिए जाएंगे। इसके बाद सभी चरणों के प्रश्रपत्र अगले दिन बेवसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। बोर्ड ने तो यहां तक निर्देश दिए हैं कि वे प्रश्नों व प्रश्रों के पैटर्न को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा नहीं करें।
53 हजार 749 पदों पर आयोजित होगी परीक्षा
24.75 लाख अभ्यथियों ने किए हैं आवेदन
38 जिलों में आयोजित होगी परीक्षा
1300 परीक्षा केन्द्र बनाएं हैं पूरे राजस्थान में
4.50 अभ्यर्थी अकेले जयपुर में देंगे परीक्षा
19,20 व 21 सितम्बर को आयोजित की यह परीक्षा
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए सरकार ने भी सौगातें दी हैं। इनमें रोडवेज ने परीक्षा से दो दिन पहले व दो दिन बाद तक प्रवेश पत्र दिखाने पर निशुल्क यात्रा की सौगात दी है। इसके अलावा स्पेशल बसों की भी व्यवस्था की है। इधर रेलवे ने भी राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में दस स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। ताकि परीक्षार्थियों को आने-जाने में कोई परेशानी नहीं हो।