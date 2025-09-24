Govt Job: बांसवाड़ा दौरे पर मोदी: 15 हजार युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी की सौगात

इन युवाओं में 5778 पशु परिचर, 4197 कनिष्ठ सहायक, 1800 कनिष्ठ अनुदेशक, 1464 कनिष्ठ अभियंता और तृतीय श्रेणी लेवल-2 के 1200 अध्यापक शामिल हैं। इसके अलावा, अन्य पदों एवं अनुकंपात्मक नियुक्तियों के तहत 15 हजार युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर मिलेंगे। यह पहल राजस्थान सरकार की युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करने की नीति का महत्वपूर्ण उदाहरण है।