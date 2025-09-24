Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Govt Job: बांसवाड़ा दौरे पर मोदी: 15 हजार युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी की सौगात

Mahi Banswara nuclear project,: प्रधानमंत्री 5884 करोड़ रुपए लागत वाली वृहद जल परियोजनाओं, 128 करोड़ रुपए की आरबीएम चिकित्सालय, 140 करोड़ रुपए के आईटी डवलपमेंट एंड ई-गर्वनेंस सेंटर, 226 करोड़ रुपए की सीवरेज एवं जल परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। तीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रवाना भी करेंगे।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 24, 2025

pm modi
पीएम नरेंद्र मोदी। फाइल फोटो- पत्रिका

PM Modi: जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 सितम्बर को बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे, जहां वे पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर राज्य में अनेक विकास कार्यों का शुभारम्भ और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर का सबसे बड़ा आकर्षण 15 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान करना है।

इन युवाओं में 5778 पशु परिचर, 4197 कनिष्ठ सहायक, 1800 कनिष्ठ अनुदेशक, 1464 कनिष्ठ अभियंता और तृतीय श्रेणी लेवल-2 के 1200 अध्यापक शामिल हैं। इसके अलावा, अन्य पदों एवं अनुकंपात्मक नियुक्तियों के तहत 15 हजार युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर मिलेंगे। यह पहल राजस्थान सरकार की युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करने की नीति का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर 1 लाख 22 हजार 670 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें 42 हजार करोड़ रुपए की लागत वाली माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना, 14 हजार 445 करोड़ रुपए की सौर ऊर्जा परियोजनाएं और 13 हजार 183 करोड़ रुपए की ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाएं शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री 5884 करोड़ रुपए लागत वाली वृहद जल परियोजनाओं, 128 करोड़ रुपए की आरबीएम चिकित्सालय, 140 करोड़ रुपए के आईटी डवलपमेंट एंड ई-गर्वनेंस सेंटर, 226 करोड़ रुपए की सीवरेज एवं जल परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। उन्होंने तीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रवाना भी करेंगी।

इस तरह प्रधानमंत्री मोदी का बांसवाड़ा दौरा न केवल राज्य के विकास कार्यों को गति देगा, बल्कि 15 हजार युवाओं के लिए रोजगार की महत्वपूर्ण सौगात भी लेकर आएगा।

ये भी पढ़ें

Child Health: 12 अक्टूबर को बच्चों के लिए बड़ी मुहिम, सरकार ने कसी कमर, जानिए पूरा प्लान
जयपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 11:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Govt Job: बांसवाड़ा दौरे पर मोदी: 15 हजार युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी की सौगात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.