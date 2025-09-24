Child Health: 12 अक्टूबर को बच्चों के लिए बड़ी मुहिम, सरकार ने कसी कमर, जानिए पूरा प्लान

Polio Campaign: जयपुर। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बुधवार को मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. अमित कुमार यादव की अध्यक्षता में स्टेट टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी 12 अक्टूबर पोलियो रविवार को प्रदेशभर में होने वाले उप-राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।