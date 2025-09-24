Patrika LogoSwitch to English

Child Health: 12 अक्टूबर को बच्चों के लिए बड़ी मुहिम, सरकार ने कसी कमर, जानिए पूरा प्लान

Rajasthan health news: राजस्थान में टीकाकरण पर बड़ी रणनीति तय, 93.5त्न सफलता के बाद अब अगला लक्ष्य क्या? -12 अक्टूबर को होगा उप-राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, राज्य स्तरीय टास्क फोर्स बैठक में बनी रणनीति।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 24, 2025

Polio Campaign: जयपुर। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बुधवार को मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. अमित कुमार यादव की अध्यक्षता में स्टेट टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी 12 अक्टूबर पोलियो रविवार को प्रदेशभर में होने वाले उप-राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

मिशन निदेशक ने स्पष्ट किया कि जन्म से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को किसी भी हाल में पोलियो की खुराक पिलाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं और ऐसी व्यवस्था की जाए कि एक भी बच्चा पोलियो की दवा पीने से वंचित न रहे।

निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर ने बताया कि प्रदेश में नियमित टीकाकरण का प्रतिशत 93.5 है। लक्षित बच्चों को शत-प्रतिशत सुरक्षा देने के लिए विशेष टीकाकरण सत्र भी निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं।

बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक डॉ. वासुदेव मालावत, अतिरिक्त निदेशक आरसीएच डॉ. जोगेश्वर सिंह, परियोजना निदेशक टीकाकरण डॉ. रघुराज सिंह सहित सूचना एवं जनसम्पर्क , शिक्षा, ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभागों के अधिकारी तथा डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ और अन्य विकास साझेदारों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जयपुर

24 Sept 2025

