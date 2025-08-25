Govt Job: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 19 सितम्बर से 6 पारियों में होगी, बोर्ड ने जारी किए ये 10 दिशा-निर्देश

RSMSSB Exam 2025: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा–2024 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार यह परीक्षा 19 से 21 सितम्बर 2025 तक तीन दिनों में छह शिफ्टों में आयोजित होगी। सुबह और शाम की दो-दो शिफ्टों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र समय पर बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने की सलाह दी है। साथ ही उम्मीदवारों को पात्रता, पहचान पत्र, फोटो मिलान और ड्रेस कोड संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस परीक्षा में करीब 25 लाख अभ्य​​र्थियों ने आवेदन किए हैं।