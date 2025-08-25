Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Govt Job: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 19 सितम्बर से 6 पारियों में होगी, बोर्ड ने जारी किए ये 10 दिशा-निर्देश

RSMSSB Time Table: परीक्षार्थी अपने पहचान पत्र में फोटो यदि 03 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो उसे अपडेट करा लें ताकि प्रवेश पत्र में छपा फोटो आपके मूल पहचान पत्र के फोटो से मिल सके और आपको प्रवेश के समय कोई कठिनाई न हो।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 25, 2025

RSSB patwari Exam
पटवारी एग्जाम ड्यूटी में भारी चूक (फोटो-पत्रिका)

RSMSSB Exam 2025: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा–2024 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार यह परीक्षा 19 से 21 सितम्बर 2025 तक तीन दिनों में छह शिफ्टों में आयोजित होगी। सुबह और शाम की दो-दो शिफ्टों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र समय पर बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने की सलाह दी है। साथ ही उम्मीदवारों को पात्रता, पहचान पत्र, फोटो मिलान और ड्रेस कोड संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस परीक्षा में करीब 25 लाख अभ्य​​र्थियों ने आवेदन किए हैं।

तीन दिवसीय परीक्षा कार्यक्रम

दिनांकदिनशिफ्टसमय
19-09-2025शुक्रवारप्रातः कालीन (I)सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
19-09-2025शुक्रवारसायं कालीन (II)दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक
20-09-2025शनिवारप्रातः कालीन (III)सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
20-09-2025शनिवारसायं कालीन (IV)दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक
21-09-2025रविवारप्रातः कालीन (V)सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
21-09-2025रविवारसायं कालीन (VI)दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक

ये दिए 10 दिशा-निर्देश

1. उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की सूचना के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।

2. परीक्षार्थी अपने पहचान पत्र में फोटो यदि 03 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो उसे अपडेट करा लें ताकि प्रवेश पत्र में छपा फोटो आपके मूल पहचान पत्र के फोटो से मिल सके और आपको प्रवेश के समय कोई कठिनाई न हो। आपके मूल पहचान पत्र के फोटो का मिलान आपके चेहरे व प्रवेश पत्र के फोटो से होना आवश्यक है। अन्यथा आपको परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे पांच विकल्प/गोले दिए जाएंगे। पहले चार विकल्प/गोले A, B, C और D उचित उत्तर से संबंधित होंगे तथा पांचवाँविकल्प/गोला‘E’ अमान्य प्रश्न से संबंधित होगा।

4. परीक्षार्थी को OMRउत्तर–पत्रक पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निश्चित करने हेतु A, B, C या D अर्थात् पहले चार में से केवल एक विकल्प/गोले को गहरा कर भरना होगा। यदि परीक्षार्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो पांचवां विकल्प/गोला‘E’ को गहरा करना होगा।

5. यदि पांचों विकल्पों में से कोई भी गोला गहरा नहीं किया गया है तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट लिया जाएगा।

6. दस प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में यदि किसी भी विकल्प का गोला परीक्षार्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया है तो उसे परीक्षा के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

7. प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई एक गोला भरा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए अभ्यर्थी को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

8. इस परीक्षाओं के लिए प्रवेशपत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने की तिथि समय-समय पर सूचित कर दी जाएगी। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेशपत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे।

9. परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रमाणित समाचार पत्रों में और बोर्ड की वेबसाइट [www.rssb.rajasthan.gov.in](http://www.rssb.rajasthan.gov.in) पर प्रकाशित सूचना को ही अधिकृत माना जाए।

10. ड्रेस कोड के बारे में समय-समय पर निर्देश वेबसाइट पर अपलोड किये जाते हैं। प्रवेश पत्र तथा प्रवेश पत्र जारी करने की प्रक्रिया संबंधी सूचना में ड्रेस कोड का पालन आवश्यक रूप से किया जाये ताकि परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के लिए कोई समस्या उत्पन्न न हो।

