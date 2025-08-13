13 अगस्त 2025,

जयपुर-टोंक से पकड़े गए आतंकी संदिग्धों से ग्रेनेड और हथियार बरामद, राजस्थान एजीटीएफ ने पकड़ा था…

Rajasthan AGTF Action: उधर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की है और इसमें राजस्थान पुलिस का भी जिक्र किया गया है।

जयपुर

Jayant Sharma

Aug 13, 2025

Photo - Patrika

Jaipur News: स्वतंत्रता दिवस तक दिल्ली और ग्वालियर में धमाके करने की साजिश में शामिल आरोपियों को मंंगलवार को पंजाब पुलिस हथियार बरामद करने के लिए पंजाब के बेहराम क्षेत्र में लेकर गई। सभी आरोपियों को जयपुर और टोंक के निवाई से राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टॉस्क फोर्स ने रविवार को गिरफ्तार किया था। शहीद भगत सिंह नगर जिले में ग्रेनेड ब्लास्ट के आरोपियों में से सोनू उर्फ काली चीर ने मंगलवार सुबह पंजाब पुलिस पर पिस्टल तान दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी। घायल सोनू को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

उसके बाद सोनू की निशानदेही पर एक ग्रेनेड, पिस्टल और मैग्जीन बरामद की। पंजाब पुलिस के अनुसार पकड़े गए तीन नाबालिग सहित छह आरोपी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ समर्थित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआइ से संपर्क में थे।

कनाडा में बैठे हैंडलर जिशान अख्तर ने आरोपियों को पंजाब में ग्रेनेड ब्लास्ट करने पर 5.5 लाख देने का वादा किया था। वारदात के बाद पैसे नहीं दिए और कहा कि दिल्ली और ग्वालियर में ब्लास्ट करने पर अलग से 5.5 लाख और एक.एक के खाते में कुल 10.10 लाख ट्रांसफर किए जाएंगे।

राजस्थान एजीटीएफ की टीम पहुंची पंजाब में, राजस्थान में भी और जानकारी जुटा रही

राजस्थान एजीटीएफ के निरीक्षक रामङ्क्षसह के नेतृत्व में एक टीम मंगलवार को पंजाब पहुंची। जयपुर और निवाई में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ राजस्थान में कोई मुकदमा नहीं थाए लेकिन अब टीम उनके राजस्थान के संपर्कों की जानकारी जुटा रही है। उधर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की है और इसमें राजस्थान पुलिस का भी जिक्र किया गया है।

