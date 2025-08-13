जयपुर-टोंक से पकड़े गए आतंकी संदिग्धों से ग्रेनेड और हथियार बरामद, राजस्थान एजीटीएफ ने पकड़ा था…

Jaipur News: स्वतंत्रता दिवस तक दिल्ली और ग्वालियर में धमाके करने की साजिश में शामिल आरोपियों को मंंगलवार को पंजाब पुलिस हथियार बरामद करने के लिए पंजाब के बेहराम क्षेत्र में लेकर गई। सभी आरोपियों को जयपुर और टोंक के निवाई से राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टॉस्क फोर्स ने रविवार को गिरफ्तार किया था। शहीद भगत सिंह नगर जिले में ग्रेनेड ब्लास्ट के आरोपियों में से सोनू उर्फ काली चीर ने मंगलवार सुबह पंजाब पुलिस पर पिस्टल तान दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी। घायल सोनू को अस्पताल में भर्ती कराया गया।