फिर हरमाड़ा में मचा हड़कंप: ट्रक चालक ने मचाया बवाल, दौड़ी पुलिस, पकड़ा गया नशे की हालत में

जयपुर। राजधानी के हरमाड़ा इलाके में आज फिर एक ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को दौड़ाया। सोमवार को लोहामंडी इलाके में हुए भीषण सड़क हादसे की दर्द अभी थमा भी नहीं था कि उसी इलाके में एक ट्रक चालक टॉवर पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने लगा। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर हरमाड़ा पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित नीचे उतारा गया।
मामला आज सुबह करीब 11 बजे का है, जब निवाई निवासी ट्रक चालक सुरेश चौधरी उर्फ लंबू शराब के नशे में लोहामंडी स्थित पेट्रोल पंप के पास लगे टॉवर पर चढ़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह लगातार चिल्ला रहा था कि वह अपनी जान दे देगा। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
हरमाड़ा थाना पुलिस ने सिविल डिफेंस की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब डेढ़ घंटे तक चली मशक्कत के बाद करीब साढ़े बारह बजे हाइड्रोलिक क्रेन की सहायता से पुलिसकर्मी और सिविल डिफेंस के जवान टॉवर पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से सुरेश को काबू में किया। टीम ने समझाइश के बाद उसे नीचे उतारा, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।
पुलिस के अनुसार सुरेश चौधरी नशे में था। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद चालक को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि इसी लोहामंडी इलाके में सोमवार को भी एक बड़ा हादसा हुआ था। जब एक बेकाबू डंपर ने एक दर्जन से अधिक वाहनों को कुचल दिया था। इस हादसे में 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि 13 लोग घायल हुए थे। घायलों का इलाज एसएमएस अस्पताल में चल रहा है।
