फिर हरमाड़ा में मचा हड़कंप: ट्रक चालक ने मचाया बवाल, दौड़ी पुलिस, पकड़ा गया नशे की हालत में

पुलिस के अनुसार सुरेश चौधरी नशे में था। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद चालक को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि इसी लोहामंडी इलाके में सोमवार को भी एक बड़ा हादसा हुआ था। जब एक बेकाबू डंपर ने एक दर्जन से अधिक वाहनों को कुचल दिया था। इस हादसे में 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि 13 लोग घायल हुए थे। घायलों का इलाज एसएमएस अस्पताल में चल रहा है।