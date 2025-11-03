एक साथ पहुंची 12 अर्थियां तो श्मशान भी रो पड़ा…मां-बेटी, दादी-पोता, मां-बेटा, देवरानी-जेठानी की चिताएं देख हर कोई फफक उठा

जोधपुर। चांदपोल माली समाज मोक्ष धाम में सोमवार को एक साथ 12 अर्थियां पहुंची तो श्मशान भी रो पड़ा। फलोदी जिले के मतोड़ा गांव में रविवार शाम हुए दर्दनाक सड़क हादसे में असमय काल के गाल में समाने वाले सांखला परिवार के 12 सदस्यों की पार्थिव देह अंतिम संस्कार के लिए जब सोमवार दोपहर चांदपोल क्षेत्र के मोक्ष धाम पहुंचीं, तो ऐसा लगा मानो पूरा शहर सिसक उठा हो।