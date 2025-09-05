Heavy Rain Alert 5 September: सावधान हो जाइए ! अगले 3 घंटे में जयपुर, अजमेर , दौसा सहित 8 जिलों में भारी बारिश

Heavy Rain Alert in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में आठ जिलों में अगले तीन घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। इसके चलते प्रशासन ने भी व्यवस्थाएं संभाल ली है।

मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर ने दोपहर तीन बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत राजस्थान के दौसा, जयपुर, अजमेर, सवाईमाधोपुर,टोंक, भरतपुर, डूंगरपुर, बंासवाड़ा जिलों व आस-पास के इलाकों में अगले तीन घंटे में भारी बारिश आने की संभावना जताई गई है।

इसके अलावा मौसम विभाग ने अलवर, धौलपुर, करौली, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौडगढ़़, नागौर, सीकर, झुंझुनूं, चूरू, भीलवाड़ा,पाली, राजसमंद,उदयपुर, बाड़मेर व हनुमानगढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।