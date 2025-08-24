Heavy Rain Alert : राजस्थान में चार दिन भारी बारिश का अलर्ट, 10 जिलों में स्कूलों में छुट्टी

बूंदी जिले के नोताडा क्षेत्र में हो रही लगातार बरसात के चलते मेज नदी के किनारे बसे कई गांव टापू बन गए। यहां पर रविवार को अलसुबह से ही एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीमें चार नाव से लोगों की मदद में जुट गए। दोपहर बाद यहां 115 जवान नाव लेकर पहुंचे और शाम सात बजे तक 110 जनों को रेस्क्यू किया गया। खेडीया मान गांव के बाबूलाल गुर्जर ,मोहनलाल व एक महिला भेड़ चराने गए थे अचानक पानी बढ़ने से बीस घंटे तक टापू में फंसे रहे, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया।