Heavy Rain Alert : राजस्थान में चार दिन भारी बारिश का अलर्ट, 10 जिलों में स्कूलों में छुट्टी

Rajasthan Heavy Rain Alert : जयपुर। राजस्थान में सक्रिय हुए मानसून से भारी बारिश का दौर जारी है। राज्य में रविवार को सबसे अधिक बारिश बीते 24 घंटे में दौसा में 285 मिलीमीटर (11.4 इंच) हुई। इसके अलावा नागौर जिले में भारी बारिश हुई। नागौर में 173, देह में 137 मिलीमीटर दर्ज की गई। जयपुर अलसुबह से बारिश का दौर शुरू हुआ। बीते 24 घंटे में 93 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
मौसम केन्द्र के अनुसार रविवार को जयपुर, भरतपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र के अलावा बीकानेर व अजमेर संभाग के कुछ भागों में भारी से अतिभारी बारिश हुई। केन्द्र के अनुसार सोमवार से उदयपुर, जोधपुर सहित दक्षिणी भागों में भारी बारिश की संभावना है। हालांकि कोटा संभाग में भारी बारिश का दौर कम होगा। प्रदेश में आगामी चार दिन मानसून सक्रिय होगा।
बारिश को देखते हुए स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा की है। इसमें जयपुर, नागौर, दौसा और बूंदी में 26 अगस्त तक, टोंक में 27 अगस्त तक, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, करौली और उदयपुर में सोमवार का अवकाश घोषित किया है।
नागौर जिले में रविवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नागौर शहर में सात घंटे में 7 इंच पानी बरसा। एक दिन में एक साथ इतनी बारिश होने से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। कई कॉलोनियां जलमग्न हो गईं । घरों में तीन से चार फीट तक पानी भर गया। इससे शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार तेज बारिश होने से शहर में एक दर्जन पुराने मकान ढह गए।
अजमेर में भादो की घटाएं रविवार को भी मेहरबान रहीं। शहर में सुबह चार बजे से देर शाम तक कभी तेज बरसात तो कभी बौछारों ने भिगोया। बरसात से शहर में कई जगह सड़कों पर पानी भर गया। दिनभर टपका-टपकी का दौर चला। शाम को बादलों के बीच सूरज निकला। देर शाम तक फिर फुहारों की टपका-टपकी होती रही। मौसम विभाग ने शाम 5.30 बजे तक 61.4 मिलीमीटर बरसात दर्ज की है।
बूंदी जिले के नोताडा क्षेत्र में हो रही लगातार बरसात के चलते मेज नदी के किनारे बसे कई गांव टापू बन गए। यहां पर रविवार को अलसुबह से ही एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीमें चार नाव से लोगों की मदद में जुट गए। दोपहर बाद यहां 115 जवान नाव लेकर पहुंचे और शाम सात बजे तक 110 जनों को रेस्क्यू किया गया। खेडीया मान गांव के बाबूलाल गुर्जर ,मोहनलाल व एक महिला भेड़ चराने गए थे अचानक पानी बढ़ने से बीस घंटे तक टापू में फंसे रहे, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया।