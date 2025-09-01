Rain Alert: राजस्थान में अगले 7 दिन ‘मूसलाधार’ बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने से जमकर बरसेगा मानसून

अजमेर में घनघोर घटाएं सोमवार को झमाझम बरसीं। रात 3 बजे से चली बरसात ने शहर को जलमग्न कर दिया। जगह-जगह सड़कों-चौराहों पर पानी उफन पड़ा। बरसात से जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने शाम 5.30 बजे तक 138.7 मिलीमीटर (सवा पांच इंच) बरसात दर्ज की। दिन में कभी तेज बौछारों तो कभी फुहारों का दौर चला। चौरसियावास तालाब की चादर चल गई। वरुणसागर झील की चादर चलने से बरसात से बांडी नदी उफन पड़ी। कई क्षेत्र में तीन से चार फीट पानी भर गया। पहाड़ों से झरने फूट गए।