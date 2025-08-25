Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

IMD Alert 25 August: आज भी भारी बारिश का अलर्ट, अगले 3 घंटों में जयपुर सहित 3 जिलों में मूसलाधार बारिश !

Heavy Rain in Rajasthan: मौसम विभाग केन्द्र, जयपुर के अनुसार आज यानी 25 अगस्त को दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं भारी, अतिभारी बारिश व उत्तरी भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 25, 2025

राजस्थान में मौसम सक्रिय हो गया है। जयपुर में सोमवार को जलमहल पर छाए बादल। फोटो-प्रवीण वर्मा
राजस्थान में मौसम सक्रिय हो गया है। जयपुर में सोमवार को जलमहल पर छाए बादल। फोटो-प्रवीण वर्मा

Rain Alert in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में मानसून सकिय है। मौसम विभाग ने आज दोपहर तीन बजे चेतावनी जारी कर सूचित किया है कि आने वाले तीन घंटे में तीन जिलों में भारी बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के राजस्थान के अलवर, जयपुर, झुुंझुनूं में अगले तीन घंटे में भारी बारिश का चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान इन तीन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है।
मौसम विभाग केन्द्र, जयपुर के अनुसार आज यानी 25 अगस्त को दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं भारी, अतिभारी बारिश व उत्तरी भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।

पिछले चौबीस घंटे में नागौर में सर्वाधिक बारिश

पिछले 24 घंटों में नागौर,चुरू,जालौर,उदयपुर, सिरोही में अतिभारी तथा सिरोही, सीकर ,हनुमानगढ़ ,बीकानेर,जोधपुर, धोलपुर व अजमेर जिलों में में कहीं-कहीं भारी व राज्य के अधिकांश भागों हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक बारिश नागौर में 173 एमएम दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें

School Holiday: रेड अलर्ट के बीच 3 जिलों में 25 व 26 अगस्त का स्कूलों में अवकाश, 2 जिलों में धार्मिक मेले के कारण छुट्टी
जयपुर
image

राजस्थान में अब तक 48 फीसदी से अधिक अधिक बारिश

इस वर्ष राज्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून 15 जून 2025 से प्रारम्भ हुआ है। मानसून के कारण 01 जून, 2025 से 24 अगस्त, 2025 तक सामान्य वर्षा 336.79 एमएम के विरूद्ध 499.27 एमएम हुई है, जो सामान्य से 48.24 प्रतिशत अधिक है। राज्य में गत 03 दिनों में 100 एमएम से अधिक वर्षा हुई है। इधर अब तक की बारिश से राजस्थान में कुल 91 लोगों की मौतें हो चुकी हैं।

ये भी पढ़ें

Heavy Rainfall 25 August: अलर्ट…अलर्ट…आज इन 3 जिलों में अतिभारी बारिश की संभावना, स्कूलों में छुट्टियां
जयपुर
IMD rain warning

25 Aug 2025 03:46 pm

