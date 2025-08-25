IMD Alert 25 August: आज भी भारी बारिश का अलर्ट, अगले 3 घंटों में जयपुर सहित 3 जिलों में मूसलाधार बारिश !

Rain Alert in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में मानसून सकिय है। मौसम विभाग ने आज दोपहर तीन बजे चेतावनी जारी कर सूचित किया है कि आने वाले तीन घंटे में तीन जिलों में भारी बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग के राजस्थान के अलवर, जयपुर, झुुंझुनूं में अगले तीन घंटे में भारी बारिश का चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान इन तीन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है।

मौसम विभाग केन्द्र, जयपुर के अनुसार आज यानी 25 अगस्त को दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं भारी, अतिभारी बारिश व उत्तरी भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।