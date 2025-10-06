Hailstorm Alert: राजस्थान के 7 जिलों में ओलावृष्टि मचाएगी तांडव, बेहाल करेगी भारी बारिश, अलर्ट जारी

विभाग के अनुसार आगामी 2 घंटों के भीतर बीकानेर, जयपुर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनूं और सवाईमाधोपुर जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो दौर भारी बारिश का आ सकता है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा भी चल सकती है। इन सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।