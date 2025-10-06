Hailstorm Alert: राजस्थान के 7 जिलों में ओलावृष्टि मचाएगी तांडव, बेहाल करेगी भारी बारिश, अलर्ट जारी

फाइल फोटो- पत्रिका
राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर अभी भी जारी है। सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम तो कहीं-कहीं मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश का नया अलर्ट जारी किया है। इसमें 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी शामिल है।
विभाग के अनुसार आगामी 2 घंटों के भीतर बीकानेर, जयपुर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनूं और सवाईमाधोपुर जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो दौर भारी बारिश का आ सकता है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा भी चल सकती है। इन सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
यह वीडियो भी देखें
वहीं जयपुर शहर, अलवर, दौसा, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, बूंदी, जोधपुर, पाली, बाड़मेर जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवा चल सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग