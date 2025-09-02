Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Heavy Rain : सीएम भजनलाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री से की बात, अधिकारियों को अलर्ट मोड में काम करने के निर्देश

राजस्थान के 21 जिलों में असामान्य बारिश हुई है, वहीं 16 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

जयपुर

Kamal Mishra

Sep 02, 2025

CM Bhajanlal Sharma
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने से सोमवार शाम जिला कलक्टरों सहित फील्ड में कार्य कर रहे अधिकारियों से वीसी के माध्यम से बातचीत की। सीएम ने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य की समीक्षा की और जिला कलक्टरों को अलर्ट मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने घग्गर नदी में पानी की बढ़ती आवक को देखते हुए हनुमानगढ़ जिला कलक्टर को पंजाब एवं हरियाणा राज्यों से समन्वय बनाने को कहा। अधिकारियों ने अवगत कराया कि प्रदेश के 21 जिलों में असामान्य तथा 16 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। मुख्यमंत्री ने विद्यालय, आंगनबाड़ी और अस्पताल आदि भवनों की मरम्मत या नवीन निर्माण के प्रस्ताव अतिशीघ्र भिजवाने के लिए निर्देशित किया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में नई भूमि आवंटन नीति लागू, अधिसूचना जारी, होटल व रिजॉर्ट के लिए किया बड़ा बदलाव
जयपुर
Rajasthan New Land Allotment Policy implemented notification issued changes for hotels and resorts

पंजाब के सीएम से की बात

पंजाब में बाढ़ के हालात को देखते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सोमवार को सीएम ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर इस संबंध में बात की।

राहत के लिए आज से तीन दिवसीय अभियान

मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में मंगलवार से 3 दिवसीय विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर्स को गिरदावरी रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने के लिए भी कहा।

15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान

शहरी निकायों में सफाई व्यवस्था सुधार, स्ट्रीट लाइट्स लगाने, आवारा पशुओं को पकड़ने, सड़क मरम्मत जैसे जनोपयोगी कार्य संपादित करने के लिए सरकार प्रदेशभर में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान चलाएगी। इसी तरह 18 सितंबर से हर पंचायत समिति की दो ग्राम पंचायतों में ग्राम चलो अभियान चलेगा। यह अभियान सप्ताह में तीन दिन चलेगा। वहीं दो अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान भी चलेगा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 50 साल बाद इस नदी में आया जबरदस्त पानी, केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीणों के साथ की पूजा-अर्चना
अजमेर
luni river

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भजन लाल शर्मा

राजस्थान में भारी बारिश

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 07:32 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Heavy Rain : सीएम भजनलाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री से की बात, अधिकारियों को अलर्ट मोड में काम करने के निर्देश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट