Heavy Rain : सीएम भजनलाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री से की बात, अधिकारियों को अलर्ट मोड में काम करने के निर्देश

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने से सोमवार शाम जिला कलक्टरों सहित फील्ड में कार्य कर रहे अधिकारियों से वीसी के माध्यम से बातचीत की। सीएम ने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य की समीक्षा की और जिला कलक्टरों को अलर्ट मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए।
उन्होंने घग्गर नदी में पानी की बढ़ती आवक को देखते हुए हनुमानगढ़ जिला कलक्टर को पंजाब एवं हरियाणा राज्यों से समन्वय बनाने को कहा। अधिकारियों ने अवगत कराया कि प्रदेश के 21 जिलों में असामान्य तथा 16 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। मुख्यमंत्री ने विद्यालय, आंगनबाड़ी और अस्पताल आदि भवनों की मरम्मत या नवीन निर्माण के प्रस्ताव अतिशीघ्र भिजवाने के लिए निर्देशित किया।
पंजाब में बाढ़ के हालात को देखते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सोमवार को सीएम ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर इस संबंध में बात की।
मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में मंगलवार से 3 दिवसीय विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर्स को गिरदावरी रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने के लिए भी कहा।
शहरी निकायों में सफाई व्यवस्था सुधार, स्ट्रीट लाइट्स लगाने, आवारा पशुओं को पकड़ने, सड़क मरम्मत जैसे जनोपयोगी कार्य संपादित करने के लिए सरकार प्रदेशभर में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान चलाएगी। इसी तरह 18 सितंबर से हर पंचायत समिति की दो ग्राम पंचायतों में ग्राम चलो अभियान चलेगा। यह अभियान सप्ताह में तीन दिन चलेगा। वहीं दो अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान भी चलेगा।