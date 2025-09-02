Heavy Rain : सीएम भजनलाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री से की बात, अधिकारियों को अलर्ट मोड में काम करने के निर्देश

शहरी निकायों में सफाई व्यवस्था सुधार, स्ट्रीट लाइट्स लगाने, आवारा पशुओं को पकड़ने, सड़क मरम्मत जैसे जनोपयोगी कार्य संपादित करने के लिए सरकार प्रदेशभर में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान चलाएगी। इसी तरह 18 सितंबर से हर पंचायत समिति की दो ग्राम पंचायतों में ग्राम चलो अभियान चलेगा। यह अभियान सप्ताह में तीन दिन चलेगा। वहीं दो अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान भी चलेगा।