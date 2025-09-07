Heavy Rain: मौसम विभाग का आज 9 वां अलर्ट, राजस्थान के 8 जिलों में आज देर रात तक झमाझम की चेतावनी

Rain Alert in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में भारी बारिश का दौर आज भी जारी है। मौसम विभाग भी सुबह से लगतार अलर्ट जारी कर रहा है। शाम आठ बजे तक की बात की जाए तो मौसम विभाग ने नौ अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के माध्यम से आमजन को बारिश व भारी बारिश से सूचित किया है।

अब आज यानी सात सितम्बर को रात 7.45 बजे मौसम विभाग ने ताजा अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत राजस्थान के आठ जिलों में देर रात तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं नौ जिलों में बारिश की चेतावनी दी है।