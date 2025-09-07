Heavy Rain: मौसम विभाग का आज 9 वां अलर्ट, राजस्थान के 8 जिलों में आज देर रात तक झमाझम की चेतावनी

Rain Alert in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में भारी बारिश का दौर आज भी जारी है। मौसम विभाग भी सुबह से लगतार अलर्ट जारी कर रहा है। शाम आठ बजे तक की बात की जाए तो मौसम विभाग ने नौ अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के माध्यम से आमजन को बारिश व भारी बारिश से सूचित किया है।
अब आज यानी सात सितम्बर को रात 7.45 बजे मौसम विभाग ने ताजा अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत राजस्थान के आठ जिलों में देर रात तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं नौ जिलों में बारिश की चेतावनी दी है।
भारी बारिश-जयपुर, दौसा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर ,बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर जिलों व आस-पास के क्षेत्रों में अगले तीन घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है।
हल्की से मध्यम बारिश: नागौर,चूरू,झुंझुनूं,सीकर,अलवर,भरतपुर,धौलपुर,करौली,सवाईमाधोपुर जिलों व आस-पास के क्षेत्रों में अगले तीन घंटे में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना जताई गई है।
rajasthan schools holiday: राजस्थान में आठ सितम्बर को भी कई जिलों में भारी व अतिभारी बारिश की संभावना है। इसके तहत जिलों में जिला कलक्टर ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है।