Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Heavy Rain: मौसम विभाग का आज 9 वां अलर्ट, राजस्थान के 8 जिलों में आज देर रात तक झमाझम की चेतावनी

rajasthan schools holiday: राजस्थान में आठ सितम्बर को भी कई जिलों में भारी व अतिभारी बारिश की संभावना है। इसके तहत जिलों में जिला कलक्टर ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 07, 2025

Rain Alert in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में भारी बारिश का दौर आज भी जारी है। मौसम विभाग भी सुबह से लगतार अलर्ट जारी कर रहा है। शाम आठ बजे तक की बात की जाए तो मौसम विभाग ने नौ अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के माध्यम से आमजन को बारिश व भारी बारिश से सूचित किया है।
अब आज यानी सात सितम्बर को रात 7.45 बजे मौसम विभाग ने ताजा अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत राजस्थान के आठ जिलों में देर रात तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं नौ जिलों में बारिश की चेतावनी दी है।

यूं समझे इन जिलों में भारी व इन जिलों में बारिश की संभावना

भारी बारिश-जयपुर, दौसा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर ,बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर जिलों व आस-पास के क्षेत्रों में अगले तीन घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है।

ये भी पढ़ें

School Holiday: भारी बारिश के चलते राजस्थान के 3 जिलों में 8 सितम्बर को रहेगा स्कूलों में अवकाश, आदेश जारी
जयपुर
school-holiday-2

हल्की से मध्यम बारिश: नागौर,चूरू,झुंझुनूं,सीकर,अलवर,भरतपुर,धौलपुर,करौली,सवाईमाधोपुर जिलों व आस-पास के क्षेत्रों में अगले तीन घंटे में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना जताई गई है।

तीन जिलों में आठ सितम्बर को रहेगा अवकाश

rajasthan schools holiday: राजस्थान में आठ सितम्बर को भी कई जिलों में भारी व अतिभारी बारिश की संभावना है। इसके तहत जिलों में जिला कलक्टर ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है।

ये भी पढ़ें

RED Alert 7 September: जालौर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा व उदयपुर जिलों में आज “बादलों का कहर” की संभावना
खास खबर
heavy rain in rajasthan

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Sept 2025 08:06 pm

Published on:

07 Sept 2025 08:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Heavy Rain: मौसम विभाग का आज 9 वां अलर्ट, राजस्थान के 8 जिलों में आज देर रात तक झमाझम की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट