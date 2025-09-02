Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Monsoon Update : मानसून की रफ्तार रहेगी बरकरार, फिर आई भारी बारिश की चेतावनी, IMD अलर्ट जारी

Heavy Rain Alert: राजस्थान में सितंबर महीने में मानसून की मेहरबानी बनी हुई है। IMD ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

जयपुर

Rakesh Mishra

Sep 02, 2025

Monsoon Update
Play video
फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान में मानसूनी (Monsoon) बारिश का दौर लगातार जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 2 घंटों के लिए नया अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार बीकानेर, नागौर, सवाईमाधोपुर और भरतपुर जिले में एक-दो दौर भारी बारिश का आ सकता है। विभाग ने इन सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

इसके साथ ही जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सीकर, अलवर, बारां, जैसलमेर, कोटा, झालावाड़, बूंदी, चूरू, झुंझुनूं, अजमेर, जोधपुर जिले और आस-पास के क्षेत्र में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान के 100 साल पुराने बांध में लीकेज, कई गांवों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, मौके पर पहुंची टीम
पाली
Pali Hemawas dam

भिवाड़ी में बाढ़ जैसी स्थिति

वहीं अलवर जिले के औद्योगिक शहर भिवाड़ी में सोमवार रात से लगातार हो रही तेज बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। पूरा शहर चारों ओर से पानी में घिर चुका है, जिससे लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। घरों में कैद हो चुके लोग, दुकानों, बैंकों, कार्यालयों में घुसा पानी, सड़कों पर बहता पानी, जैसे दृश्य शहर के हर कोने में नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र यूआईटी गौरव पथ, सेंट्रल मार्केट के सामने, भिवाड़ी बायपास और भगत सिंह कॉलोनी हैं।

थाना भवन जलमग्न

बस स्टैंड के आसपास भी यही स्थिति है, जहां सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी हुई हैं। सड़कों पर गड्ढे नजर नहीं आ रहे, जिससे वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। खिजुरिवास के पास टोल टैक्स पर राजमार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, जहां वाहन गड्ढों में फंसकर रुक रहे हैं। इससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। दोपहिया वाहनों का चलना पूरी तरह बंद हो गया है। यूआईटी थाने के सामने करीब डेढ़ से दो फुट पानी बह रहा है, जिससे थाना भवन जलमग्न हो चुका है।

यह वीडियो भी देखें

प्रशासन के प्रयास विफल

भिवाड़ी-धारूहेड़ा सीमा पर बना चार फुट ऊंचा रैंप भी पूरी तरह डूब गया है। मॉडर्न पब्लिक स्कूल और सुखम टावर के सामने करीब पांच फुट पानी भर चुका है, जो रैंप को पार कर धारूहेड़ा की ओर जा रहा है। इससे धारूहेड़ा के सेक्टर चार और छह भी पानी में डूब चुके हैं। प्रशासन की ओर से जल निकासी के प्रयास पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। शहरवासियों का कहना है कि बारिश का पानी निकासी की कमी के कारण बहुत फैल चुका है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और बारिश की संभावना जताई है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। प्रशासन से तत्काल राहत कार्य शुरू करने की मांग की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Heavy Rain Alert : राजस्थान के इन जिलों में कल से होगी अतिभारी बारिश! 3-4-5 सितंबर को लेकर आया IMD का डबल अलर्ट
उदयपुर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 04:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Monsoon Update : मानसून की रफ्तार रहेगी बरकरार, फिर आई भारी बारिश की चेतावनी, IMD अलर्ट जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट