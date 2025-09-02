Monsoon Update : मानसून की रफ्तार रहेगी बरकरार, फिर आई भारी बारिश की चेतावनी, IMD अलर्ट जारी

भिवाड़ी-धारूहेड़ा सीमा पर बना चार फुट ऊंचा रैंप भी पूरी तरह डूब गया है। मॉडर्न पब्लिक स्कूल और सुखम टावर के सामने करीब पांच फुट पानी भर चुका है, जो रैंप को पार कर धारूहेड़ा की ओर जा रहा है। इससे धारूहेड़ा के सेक्टर चार और छह भी पानी में डूब चुके हैं। प्रशासन की ओर से जल निकासी के प्रयास पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। शहरवासियों का कहना है कि बारिश का पानी निकासी की कमी के कारण बहुत फैल चुका है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और बारिश की संभावना जताई है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। प्रशासन से तत्काल राहत कार्य शुरू करने की मांग की जा रही है।