जयपुर

Rain Alert: राजस्थान में मानसून बदल रहा अपनी चाल, अत्यंत भारी बारिश करेगी बेहाल, IMD का अलर्ट जारी

Heavy Rain Alert: वेल मार्क लो प्रेशर आज दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर अवस्थित है। इसके धीरे-धीरे दक्षिण पश्चिम राजस्थान व आसपास गुजरात क्षेत्र की ओर आगे बढ़ने तथा आगामी 24 घंटो में तीव्र होकर अवदाब में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना है।

जयपुर

Rakesh Mishra

Sep 06, 2025

फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान में मानसून की झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी दो घंटों के लिए नया अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर और बाड़मेर जिले में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो दौर भारी बारिश का आ सकता है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

वहीं बीकानेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, झालावाड़, बारां, सिरोही, नागौर, अजमेर, पाली, जयपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, सवाईमाधोपुर, झुंझुनूं, चूरू, नागौर, सीकर, भीलवाड़ा, करौली, जैसलमेर, जोधपुर जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवा चल सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है।

अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार वेल मार्क लो प्रेशर आज दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर अवस्थित है। इसके धीरे-धीरे दक्षिण पश्चिम राजस्थान व आसपास गुजरात क्षेत्र की ओर आगे बढ़ने तथा आगामी 24 घंटो में तीव्र होकर अवदाब (Depression) में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना है। इसके प्रभाव से 6-7 सितंबर के दौरान उदयपुर व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में भारी से अतिभारी बारिश व कहीं-कहीं अत्यंत भारी (204 mm) बारिश होने की प्रबल संभावना है।

8-9 सितंबर का अलर्ट

इस दौरान अजमेर, बीकानेर, कोटा, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है। 8-9 सितंबर को जोधपुर संभाग व आसपास के जिलों में कहीं भारी, अतिभारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। जोधपुर संभाग को छोड़कर शेष अधिकांश भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में 8 सितंबर से गिरावट होने की प्रबल संभावना है।

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

जयपुर न्यूज़

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 05:11 pm

Rain Alert: राजस्थान में मानसून बदल रहा अपनी चाल, अत्यंत भारी बारिश करेगी बेहाल, IMD का अलर्ट जारी

