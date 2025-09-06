Rain Alert: राजस्थान में मानसून बदल रहा अपनी चाल, अत्यंत भारी बारिश करेगी बेहाल, IMD का अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार वेल मार्क लो प्रेशर आज दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर अवस्थित है। इसके धीरे-धीरे दक्षिण पश्चिम राजस्थान व आसपास गुजरात क्षेत्र की ओर आगे बढ़ने तथा आगामी 24 घंटो में तीव्र होकर अवदाब (Depression) में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना है। इसके प्रभाव से 6-7 सितंबर के दौरान उदयपुर व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में भारी से अतिभारी बारिश व कहीं-कहीं अत्यंत भारी (204 mm) बारिश होने की प्रबल संभावना है।