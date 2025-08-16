Heavy Rainfall: जन्माष्टमी को फिर आई इन 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना

Rajasthan Weather Aler: जयपुर। जन्माष्टमी पर राजस्थान के कई जिलों में मौसम ने करवट ले ली है। सुबह से ही कई जगह बारिश या भारी बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने भी सुबह से कई अलर्ट जारी किए हैं। अब तक मौसम विभाग आठ अलर्ट जारी कर चुका है।
मौसम विभाग ने नागौर, जयपुर, बाड़मेर व जालोर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही इन जिलों में कुछ हिस्सों में आकाशीय बिजली भी गिर सकती है।
इसके अलावा 19 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर ने चेतावनी दी है कि आगामी 19 अगस्त को राजस्थान के डूंगरपुर, सिरोही व उदयपुर जिले में अतिभारी बारिश की संभावना जताई है।
इसके अलावा 20 अगस्त की बात की जाए तो उदयपुर, सिरोही जिले में अतिभारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
मौसमी ट्रफ लाइन इस समय बीकानेर, कोटा, दमोह, बिलासपुर से होकर गुजर रही है और हवाओं के कारण दक्षिण ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों और बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम-मध्य के आसपास के क्षेत्रों पर निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ है।