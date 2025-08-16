Heavy Rainfall: जन्माष्टमी को फिर आई इन 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना

Rajasthan Weather Aler: जयपुर। जन्माष्टमी पर राजस्थान के कई जिलों में मौसम ने करवट ले ली है। सुबह से ही कई जगह बारिश या भारी बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने भी सुबह से कई अलर्ट जारी किए हैं। अब तक मौसम विभाग आठ अलर्ट जारी कर चुका है।

मौसम विभाग ने नागौर, जयपुर, बाड़मेर व जालोर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही इन जिलों में कुछ हिस्सों में आकाशीय बिजली भी गिर सकती है।

इसके अलावा 19 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।