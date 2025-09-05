राजस्थान में भारी बारिश से अब तक 193 लोगों की मौत, मंत्री-विधायकों को क्षेत्र में रहने के निर्देश

जयपुर। प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण 193 लोग काल का ग्रास बन गए, वहीं इस मुद्दे पर गुरुवार को विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के आरोप-प्रत्यारोप के बीच पूरे दिन में सदन की कार्यवाही मात्र 127 मिनट ही चल पाई। किसानों और प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग को लेकर विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की। सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्य कई बार आमने-सामने हुए। इस हंगामे के बीच सदन में तीन बिल पारित किए गए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह तक स्थगित कर दी।