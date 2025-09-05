राजस्थान: 6 महीने में महिलाओं पर अत्याचार के हजारों मामले दर्ज, हिरासत में 20 मौत, सरकार ने विधानसभा में दी जानकारी

जयपुर: प्रदेश में 1 जनवरी 2025 से 30 जून 2025 तक महिलाओं के साथ बलात्कार के 2,966 मामले दर्ज किए गए। वहीं, बलात्कार के बाद हत्या के 12, दहेज-हत्या के 187, आत्महत्या दुष्प्रेरण के 36 और महिला उत्पीडऩ (दहेज) के 6,192 प्रकरण दर्ज किए गए। राज्य सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में कांग्रेस के शांति धारीवाल के प्रश्न पर लिखित जवाब में ये जानकारी दी।