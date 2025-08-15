स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत के नारों से गूंज उठा जलमहल, महापौर-आयुक्त ने दिलाई स्वच्छता की शपथ

जयपुर। आजादी के 79वें वर्ष पर हेरिटेज नगर निगम की ओर से हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जल महल की पाल पर महापौर कुसुम यादव और आयुक्त डॉ निधि पटेल हाथ में तिरंगा थाम आमजन को स्वच्छता का संदेश देती नजर आई। तिरंगा यात्रा निगम मुख्यालय से शुरू हुई। इस दौरान निगम अधिकारी बस में सवार होकर तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जयकारे भी लगाते नजर आए। वहीं, निगम आयुक्त ने सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।