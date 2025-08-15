Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत के नारों से गूंज उठा जलमहल, महापौर-आयुक्त ने दिलाई स्वच्छता की शपथ

हैरिटेज नगर निगम की ओर से हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जल महल की पाल पर महापौर कुसुम यादव और आयुक्त डॉ निधि पटेल हाथ में तिरंगा थाम आमजन को स्वच्छता का संदेश देती नजर आई।

जयपुर

kamlesh sharma

Aug 15, 2025

Heritage Municipal Corporation
महापौर-आयुक्त ने दिलाई स्वच्छता की शपथ: फोटो पत्रिका

जयपुर। आजादी के 79वें वर्ष पर हेरिटेज नगर निगम की ओर से हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जल महल की पाल पर महापौर कुसुम यादव और आयुक्त डॉ निधि पटेल हाथ में तिरंगा थाम आमजन को स्वच्छता का संदेश देती नजर आई। तिरंगा यात्रा निगम मुख्यालय से शुरू हुई। इस दौरान निगम अधिकारी बस में सवार होकर तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जयकारे भी लगाते नजर आए। वहीं, निगम आयुक्त ने सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।

तिरंगा देकर स्वच्छता का वचन लिया

जल महल पर मौजूद देशी-विदेशी पर्यटकों को तिरंगा देकर सफाई रखने का वचन भी लिया। इस दौरान लोगों को बताया कि कचरा डस्टबिन में ही डालना है और पर्यटन स्थलों पर स्वच्छ बनाना है।

स्वच्छता बनेगा अब जयपुर की पहचान

स्वच्छता ही अब जयपुर की पहचान बनेगा। इसके लिए पूरी निगम टीम एकजुट होकर सफाई में लगी हुई है। आमजन भी शहर को साफ सुथरा रखने में मदद करे। कचरा हूपर में ही डालें।
कुसुम यादव, महापौर

जयपुर शहर के पर्यटन स्थलों को देखने रोज हजारों लोग आते है। यहां की सिर्फ खूबसूरती लेकर साथ जाएं, इसके लिए हैरिटेज निगम लगातार प्रयास कर रहा है।
निधि पटेल, आयुक्त

ये रहे मौजूद

सफाई समिति चेयरमैन पवन शर्मा , सतर्कता शाखा उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, देवानंद शर्मा, मोनिका सोनी, तनुजा सोलंकी, कविता चौधरी, दिलीप भंभानी, और सीमा चौधरी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्रवण वर्मा, अधीक्षण अभियंता चरण सिंह मीणा, किशनलाल मीणा, अधिशाषी अभियंता लोकेश कुमावत, लक्ष्मी नारायण मीणा, सुबोध कुमार, मुकेश कुमार।

