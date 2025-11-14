Rajasthan: जयपुर में अतिक्रमण व जोधपुर में सफाई व्यवस्था पर हाईकोर्ट नाराज, आज जोधपुर आयुक्त की पेशी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को जयपुर में अतिक्रमण व जोधपुर में सफाई व्यवस्था की खामियों को लेकर नाराजगी जाहिर की। जयपुर में शहर में अतिक्रमण की स्थिति पर प्रशासन का पक्ष रखने के लिए नगर निगम आयुक्त गौरव सैनी व आवासन मंडल अधिकारी पेश हुए। इस दौरान कोर्ट ने सख्त संदेश देते हुए मौखिक टिप्पणी की कि अतिक्रमण की समस्या का स्थाई रूप से समाधान किया जाना चाहिए।