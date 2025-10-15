Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: जीएम फूड पर हाईकोर्ट सख्त, नियम बनने तक बिक्री, निर्माण और आयात रोका

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) फूड की बिक्री, निर्माण व आयात को सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा बताते हुए सख्त रुख दिखाया।

2 min read

जयपुर

image

Anil Prajapat

Oct 15, 2025

GM-food

जीएम फूड बिक्री पर हाईकोर्ट की सख्ती। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) फूड की बिक्री, निर्माण व आयात को सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा बताते हुए सख्त रुख दिखाया। साथ ही केन्द्र सरकार व भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को निर्देश दिया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 22 के तहत जीएम फूड की बिक्री, निर्माण आयात को लेकर 6 माह के भीतर रेग्युलेशन जारी किए।

रेग्युलेशन लागू होने तक खाद्य पदार्थों की बिक्री, निर्माण, आयात और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान देश में जीएम फ्री टैग बिना कोई भी खाद्य पदार्थ विदेश से नहीं आ सकेगा, वहीं पर्यावरण मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) के जीएम फूड को अनुमति देने पर पाबंदी रहेगी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने अधिवक्ता कृतेश ओसवाल की 6 साल पुरानी जनहित याचिका को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने केन्द्र सरकार से कानून के विरूद्ध आने वाले खाद्य पदार्थों पर सख्त कार्रवाई की जाए। फैसले में वैदिक ग्रंथों का हवाला देकर कोर्ट ने कहा कि भोजन केवल पोषण नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का भी मूल हिस्सा है।

इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुरक्षित भोजन का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न भाग है। याचिकाकर्ता ने वैज्ञानिक रिपोर्ट्स का हवाला देकर कहा था कि भारतीय बाजार में जीएम खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, जबकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अन्तर्गत इनकी अनुमति के लिए कोई रेग्युलेशन ही जारी नहीं हुआ। जीईएसी भी बिना अधिकार जीएम आधारित खाद्य पदार्थों को अनुमति दे रही है। कई देशों में जीएम फूड पर पाबंदी है, लेकिन यूरोप के कई देशों से जीएम फूड भारत में आयात हो रहा है।

जीएम फ्री खाद्य तेलों का ही हो आयात

कोर्ट ने कहा कि खाद्य सुरक्षा को कानूनी पहलू या बाजार के नजरिए से नहीं देखा जा सकता, यह संविधान में हर नागरिक को दिए गए स्वास्थ्य एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ विषय है। ऐसे में जब तक कानूनी प्रावधान नहीं हों तब तक बाहर से जीएम खाद्य तेलों को लाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे में यह आवश्यक है। इन परिस्थितियों में बाहर से आने वाले खाद्य तेलों को जीएम फ्री टैग लगा होने पर ही देश में आने दिया जाए। कोर्ट ने कस्टम और पोत से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस मामले में दिए गए निर्देशों की सख्ती से पालना कराई जाए और जीएम आधारित खाद्य पदार्थों को देश में लाने की कतई अनुमति नहीं दी जाए।

इन रोगों का खतरा

जीएम फूड के अत्यधिक इस्तेमाल से लीवर, हार्ट फेलियर सहित कई गंभीर बीमारियां का खतरा है।

इन जीएम आधारित उत्पादों का आयात

कैनोला, ओलिव ऑयल, मक्का आदि से प्राप्त तेल। याचिकाकर्ता के अनुसार इन तेलों से तैयार चिप्स बाजार में बिक रहे हैं।

यह होता है जीएम फूड?

जीएम फूड वह होता है जिसका बीज लैब में तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य उत्पादन दो से तीन गुना करना और पानी की खपत घटाना होता है।

ये भी पढ़ें

जयपुर में अवैध कॉलोनियों की बाढ़, बाहरी इलाकों का सबसे बुरा हाल; JDA मास्टर प्लान की राह में ये बड़ा रोड़ा
जयपुर
Jaipur-JDA-Extension

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 07:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: जीएम फूड पर हाईकोर्ट सख्त, नियम बनने तक बिक्री, निर्माण और आयात रोका

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News: दवा में जहर, सिस्टम में सन्नाटा, निशुल्क दवा योजना से भी मिली नहीं राहत

जयपुर

68 दिन बाद तिरंगे में लिपटा लौटा लाल: पहली पोस्टिंग में ही शहीद हुए अग्निवीर भीम सिंह, अंतिम विदाई देते रो पड़ा पूरा गांव

Agniveer Bhim Singh Shekhawat
जयपुर

जयपुर में 106 बीघा में बसाई जा रही थी 6 अवैध कॉलोनी, JDA का चला बुलडोजर

JDA-Action
जयपुर

Rajasthan Electricity: राजस्थान में उद्योगों, किरायेदारों के लिए भी सस्ती बिजली की राह हुई आसान

solar-panels
जयपुर

राजस्थान AGTF की बड़ी कामयाबी, लॉरेंस बिश्नोई-रोहित गोदारा गैंग का खास गुर्गा US में गिरफ्तार, भारत लाने की तैयारी

Gangster Amit Sharma
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.