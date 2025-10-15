Rajasthan: जीएम फूड पर हाईकोर्ट सख्त, नियम बनने तक बिक्री, निर्माण और आयात रोका

कोर्ट ने कहा कि खाद्य सुरक्षा को कानूनी पहलू या बाजार के नजरिए से नहीं देखा जा सकता, यह संविधान में हर नागरिक को दिए गए स्वास्थ्य एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ विषय है। ऐसे में जब तक कानूनी प्रावधान नहीं हों तब तक बाहर से जीएम खाद्य तेलों को लाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे में यह आवश्यक है। इन परिस्थितियों में बाहर से आने वाले खाद्य तेलों को जीएम फ्री टैग लगा होने पर ही देश में आने दिया जाए। कोर्ट ने कस्टम और पोत से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस मामले में दिए गए निर्देशों की सख्ती से पालना कराई जाए और जीएम आधारित खाद्य पदार्थों को देश में लाने की कतई अनुमति नहीं दी जाए।