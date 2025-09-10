Patrika LogoSwitch to English

Hindi Diwas: राजस्थान में हिन्दी दिवस पर सम्मानित होंगे 10 साहित्यकार, 8 विधाओं में मिलेगा ‘हिन्दी सेवा पुरस्कार’

Hindi Diwas 2025: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे राज्य स्तरीय हिन्दी सेवा पुरस्कार-2025 का वितरण, उपन्यास, निबंध, विज्ञान, पत्रकारिता सहित विभिन्न क्षेत्रों के लेखकों को मिलेगा सम्मान।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 10, 2025

Literature Awards: जयपुर। हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार एवं उन्नयन के उद्देश्य से इस वर्ष राज्य स्तरीय हिन्दी दिवस समारोह में ‘हिन्दी सेवा पुरस्कार-2025’ प्रदान किए जाएंगे। यह समारोह 14 सितम्बर को सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर के मुख्य सभागार में आयोजित होगा। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दस साहित्यकारों को सम्मानित करेंगे।

भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की ओर से बताया गया कि इस बार पुरस्कार आठ अलग-अलग विधाओं जिनमें हिन्दी साहित्य (कथा), हिन्दी साहित्य (कथेतर), संविधान एवं विधि, विज्ञान-तकनीकी एवं अभियांत्रिकी, चिकित्सा विज्ञान एवं स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति सहित), कला-संस्कृति एवं पर्यटन, दर्शन-योग एवं अध्यात्म तथा जनसंचार, पत्रकारिता एवं सिनेमा में दिए जा रहे हैं।

इस वर्ष सम्मानित होने वाले साहित्यकारों में उपन्यास ‘लक्ष्य’ के लिए डॉ. कृष्ण कुमार कुमावत, निबन्ध संग्रह ‘समझ गए ना’ के लिए डॉ. मूलचन्द बोहरा, ‘भारतीय राजनीतिक व्यवस्था’ के लिए डॉ. अनुपम चतुर्वेदी एवं डॉ. दीप्ति चतुर्वेदी, वैज्ञानिक शोधकृति ‘वैज्ञानिक विचार द्वीपों के बीच सामाजिक काव्य पुलों का निर्माण’ के लिए डॉ. पूर्णेन्दु घोष, पुस्तक ‘सेरेब्रल पाल्सी व्यथा, कथा एवं कानून’ के लिए डॉ. हिमांशु भाटिया, यात्रा-वृतान्त ‘ओकुहेपा’* के लिए डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आध्यात्मिक ग्रंथ ‘मन सनातन’ के लिए डॉ. मनोज कुमार गट्टानी तथा ‘पत्रकार दीनदयाल उपाध्याय’ के लिए विजय प्रकाश शर्मा विप्लवी और डॉ. कुंजन आचार्य का नाम शामिल है।

image

प्रत्येक विजेता को पचास हजार रुपए की नकद राशि और सम्मान-पत्र प्रदान किया जाएगा। शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा कि यह पुरस्कार न केवल हिन्दी साहित्यकारों और रचनाकारों के लिए प्रेरणा का कार्य करेंगे बल्कि हिन्दी भाषा की समृद्ध परंपरा और उसकी उन्नति में भी सहायक सिद्ध होंगे।

Published on:

10 Sept 2025 03:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Hindi Diwas: राजस्थान में हिन्दी दिवस पर सम्मानित होंगे 10 साहित्यकार, 8 विधाओं में मिलेगा ‘हिन्दी सेवा पुरस्कार’

