Hindi Diwas: राजस्थान में हिन्दी दिवस पर सम्मानित होंगे 10 साहित्यकार, 8 विधाओं में मिलेगा ‘हिन्दी सेवा पुरस्कार’

इस वर्ष सम्मानित होने वाले साहित्यकारों में उपन्यास ‘लक्ष्य’ के लिए डॉ. कृष्ण कुमार कुमावत, निबन्ध संग्रह ‘समझ गए ना’ के लिए डॉ. मूलचन्द बोहरा, ‘भारतीय राजनीतिक व्यवस्था’ के लिए डॉ. अनुपम चतुर्वेदी एवं डॉ. दीप्ति चतुर्वेदी, वैज्ञानिक शोधकृति ‘वैज्ञानिक विचार द्वीपों के बीच सामाजिक काव्य पुलों का निर्माण’ के लिए डॉ. पूर्णेन्दु घोष, पुस्तक ‘सेरेब्रल पाल्सी व्यथा, कथा एवं कानून’ के लिए डॉ. हिमांशु भाटिया, यात्रा-वृतान्त ‘ओकुहेपा’* के लिए डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आध्यात्मिक ग्रंथ ‘मन सनातन’ के लिए डॉ. मनोज कुमार गट्टानी तथा ‘पत्रकार दीनदयाल उपाध्याय’ के लिए विजय प्रकाश शर्मा विप्लवी और डॉ. कुंजन आचार्य का नाम शामिल है।