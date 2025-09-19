Patrika LogoSwitch to English

IMD Alert 19 September : राजस्थान में 3 घंटे में इन 8 जिलों में बारिश का अनुमान, मौसम विभाग का आया नया अलर्ट

IMD Alert 19 September : मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 8 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 19, 2025

IMD Alert 19 September Weather Update Meteorological Department issues New Alert in next three hours Rajasthan 8 districts Rain Expected
Play video
फाइल फोटो पत्रिका

IMD Alert 19 September : मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 8 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज 19 सितम्बर को सुबह 7.30 अपने नए Prediction में करौली,बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 20-25 KMPH रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इन 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

जयपुर के आसमान बादल, तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना

जयपुर में आज मौसम सुबह से सुहावना है। आसमान में बादल लगातार हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार जयपुर में सुबह 7.30 बजे तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

19-22 सितम्बर को बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार आज एक परिसंचरण तंत्र उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इसके प्रभाव से 19 से 22 सितम्बर के दौरान भरतपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यत: शुष्क रहने की प्रबल संभावना है।

19 Sept 2025 09:22 am

19 Sept 2025 08:35 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert 19 September : राजस्थान में 3 घंटे में इन 8 जिलों में बारिश का अनुमान, मौसम विभाग का आया नया अलर्ट

