IMD Alert 19 September : राजस्थान में 3 घंटे में इन 8 जिलों में बारिश का अनुमान, मौसम विभाग का आया नया अलर्ट

IMD Alert 19 September : मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 8 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज 19 सितम्बर को सुबह 7.30 अपने नए Prediction में करौली,बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 20-25 KMPH रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इन 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।