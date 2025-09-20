Patrika LogoSwitch to English

IMD Alert 20 September : राजस्थान में 3 घंटे में 20 जिलों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

IMD Alert 20 September : मौसम विभाग ने आज 20 सितम्बर को राजस्थान के 4 संभाग यानि 20 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। जानें कल 21 सितम्बर को कैसा रहेगा मौसम।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 20, 2025

फाइल फोटो पत्रिका

IMD Alert 20 September : मौसम विभाग का आज 20 सितम्बर को नया Prediction दोपहर 1.30 बजे आया। मौसम विभाग के अनुसार आज जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कोटा, उदयपुर संभाग व आस-पास के जिलों में आगामी 3-4 दिन बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान में आगामी 5-6 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 21 सितम्बर को कुछ मिलाजुला मौसम रहेगा।

राजस्थान में सर्वाधिक बारिश बिजोलिया में दर्ज

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के भीलवाड़ा व बूंदी जिलों में भारी तथा पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। राजस्थान में सर्वाधिक बारिश बिजोलिया (भीलवाड़ा) में 100.0 मिलीमीटर दर्ज की गई।

जयपुर मौसम : आज बड़ा बदलाव

जयपुर में आज 20 सितम्बर सुबह को मौसम में काफी बदलाव आ रहा है। आसमान में बादल और सूरज दोनों बरकरार हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार जयपुर में दोपहर 2 बजे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

1 जून से 18 सितंबर तक कुल 704 M.M. बरसात हुई

राजस्थान में इस मानसून सीजन में अब तक औसत से 67 फीसदी अधिक बारिश हो चुकी है। राजस्थान में 1 जून से 18 सितंबर तक कुल 704 M.M. बरसात हो चुकी है। वैसे इस टाइम पीरियड में राजस्थान में 422.3 M.M. औसत बरसात होती है।

Updated on:

20 Sept 2025 02:49 pm

Published on:

20 Sept 2025 01:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert 20 September : राजस्थान में 3 घंटे में 20 जिलों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

