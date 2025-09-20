IMD Alert 20 September : राजस्थान में 3 घंटे में 20 जिलों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

IMD Alert 20 September : मौसम विभाग का आज 20 सितम्बर को नया Prediction दोपहर 1.30 बजे आया। मौसम विभाग के अनुसार आज जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कोटा, उदयपुर संभाग व आस-पास के जिलों में आगामी 3-4 दिन बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान में आगामी 5-6 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 21 सितम्बर को कुछ मिलाजुला मौसम रहेगा।