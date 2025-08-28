Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

IMD Alert: राजस्थान में देर रात मौसम विभाग का अलर्ट, 5 जिलों में भारी और 17 जिलों में सामान्य बारिश की चेतावनी

Heavy Rainfall Warning: मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर ने गुरुवार रात दस बजे अलर्ट जारी किया है। इनमें ओरेंज अलर्ट के तहत राजस्थान के दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर व नागौर जिलों में कहीं-कहीं मध्यम बारिश व कहीं-कहीं पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 28, 2025

Rajasthan-weather-update-2
राजस्थान में बारिश। फोटो: पत्रिका

Rajasthan Weather Alert: जयपुर। राजस्थान में गुरुवार को मानसून पूरे दिन सक्रिय रहा है। इधर मौसम विभाग भी पूरे दिन से आमजन को भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी करता रहा है। अब देर रात मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी दी है। इस चेतावनी के अनुसार अगले तीन घंटे में पांच जिलों में भारी बारिश आ सकती है।
मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर ने गुरुवार रात दस बजे अलर्ट जारी किया है। इनमें ओरेंज अलर्ट के तहत राजस्थान के दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर व नागौर जिलों में कहीं-कहीं मध्यम बारिश व कहीं-कहीं पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

इसके अलावा यलो अलर्ट के तहत जयपुर, अजमेर,चूरू,झुंझुनूं, सीकर,उदयपुर, प्रतापगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़़, राजसमंद,सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, करौली, जोधपुर व बीकानेर जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है।
इन ओरेंंज व यलो अलर्ट वाले जिलों में अगले तीन घंटे में बारिश आ सकती है।

मौसम विभाग ने जारी किया अगले दो सप्ताह का मौसम का पूर्वानुमान

28 अगस्त-3 सितंबर: राज्य में मानसून सक्रिय रहने, अधिकांश भागों में सामान्य से अधिक बारिश की प्रबल संभावना।


4-10 सितंबर: पूर्वी राजस्थान में सामान्य से अधिक बारिश व पश्चिमी राजस्थान में बारिश में कमी होने संभावना है।

28 Aug 2025 10:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert: राजस्थान में देर रात मौसम विभाग का अलर्ट, 5 जिलों में भारी और 17 जिलों में सामान्य बारिश की चेतावनी

