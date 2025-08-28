IMD Alert: राजस्थान में देर रात मौसम विभाग का अलर्ट, 5 जिलों में भारी और 17 जिलों में सामान्य बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Alert: जयपुर। राजस्थान में गुरुवार को मानसून पूरे दिन सक्रिय रहा है। इधर मौसम विभाग भी पूरे दिन से आमजन को भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी करता रहा है। अब देर रात मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी दी है। इस चेतावनी के अनुसार अगले तीन घंटे में पांच जिलों में भारी बारिश आ सकती है।

मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर ने गुरुवार रात दस बजे अलर्ट जारी किया है। इनमें ओरेंज अलर्ट के तहत राजस्थान के दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर व नागौर जिलों में कहीं-कहीं मध्यम बारिश व कहीं-कहीं पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है।