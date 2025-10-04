Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IMD Alert: पश्चिमी विक्षोभ का तांडव शुरू… 6 अक्टूबर का दिन सबसे कठिन, जमकर गिरेंगे ओले, कई राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट

IMD Alert: मौसम विभाग के मुताबिक, एक नया पश्चिमी विक्षोभ अति सक्रिय है, जिसकी वजह से भारत के कई राज्यों में 5, 6, 7 और 8 अक्टूबर को भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है।

3 min read

जयपुर

image

Kamal Mishra

Oct 04, 2025

IMD Heavy Rain alert

मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। भारतीय मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बार ओलावृष्टि के साथ तूफानी बारिश का अलर्ट है। यह अलर्ट राजस्थान समेत कई राज्यों के लिए है। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के साथ दिल्ली-एनसीआर का इलाका भी शामिल है।

मौसम विभाग के मुताबिक, एक नया पश्चिमी विक्षोभ अति सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से भारत के कई राज्यों में 5, 6, 7 और 8 अक्टूबर को भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बना परिसंचरण तंत्र अभी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश करा रहा है। इसकी रफ्तार धीमी पड़ते ही पश्चिमी विक्षोभ असर दिखाना शुरू कर देगा।

उत्तर-पश्चिम अरब सागर में बना साइक्लोन 'शक्ति' (सोर्स-IMD)

आंधी-तूफान के साथ होगी बारिश

दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश में भी आंधी-तूफान आने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यह मानसूनी विदाई के दौरान की आखिरी बारिश हो सकती है, हालांकि बीच-बीच में नए पैटर्न बनते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार असमय बारिश होने लगती है।

5 अक्टूबर को राजस्थान में यहां होगी बारिश

राजस्थान की बात करें तो एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 5 अक्टूबर को जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में दोपहर बाद तेज मेघगर्जन के साथ कुछ जगहों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवा चलने की संभावना है, जिसकी रफ्तार (30-40 Kmph) हो सकती है। वहीं इस दौरान बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

6 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 6 अक्टूबर के लिए पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। दिल्लीस सटे जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक, 6 अक्टूबर का दिन सबसे कठिन हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि 6 अक्टूबर को नए तंत्र का सर्वाधिक प्रभाव राज्य के अनेक भागों में दर्ज होने की संभावना है।

आकाशीय बिजली गिरने की संभावना

इस दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने की प्रबल संभावना है। वहीं तेज हवाओं 30-40 किमी प्रतिघंटा के साथ ही बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की भी प्रबल संभावना है।

8 अक्टूबर से धीमी होगी रफ्तार

वहीं मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के लिए 7 अक्टूबर का भी अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक, कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां 7 अक्टूबर को भी जारी रहने की संभावना है। 8 अक्टूबर से राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

अचानक पलटा मौसम: राजस्थान में पड़ने लगा कोहरा, मौसम विभाग ने 4 दिन के लिए दे दिया ‘भारी बारिश’ का ALERT
श्री गंगानगर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 09:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert: पश्चिमी विक्षोभ का तांडव शुरू… 6 अक्टूबर का दिन सबसे कठिन, जमकर गिरेंगे ओले, कई राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Corruption Crackdown: सख्त कदम, 28 कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई, 2 RAS अधिकारी निलंबित, पेंशन रोकी

CM Bhajanlal
जयपुर

भ्रष्टाचार और लापरवाही करने वाले 28 सरकारी कार्मिकों पर चला ‘सीएम का डंडा’, 2 RAS अफसर सस्पेंड

Cm Bhajanlal
जयपुर

Rajasthan Tourism: राज्य सरकार का बड़ा कदम, धार्मिक और हेरिटेज पर्यटन के लिए 23 करोड़ रुपए स्वीकृत

Rajasthan tourism
जयपुर

Good News: राजस्थान में 128 नई बसों को मिलेगी हरी झंडी, ‘आपणी बस-राजस्थान रोडवेज’ सेवा का होगा शुभारम्भ

rajasthan roadways
जयपुर

रीको ने घटाई बड़े भू-खंडों की आर​क्षित दर, बढ़ेगा निवेश और रोजगार

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.