IMD Alert: पश्चिमी विक्षोभ का तांडव शुरू… 6 अक्टूबर का दिन सबसे कठिन, जमकर गिरेंगे ओले, कई राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। भारतीय मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बार ओलावृष्टि के साथ तूफानी बारिश का अलर्ट है। यह अलर्ट राजस्थान समेत कई राज्यों के लिए है। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के साथ दिल्ली-एनसीआर का इलाका भी शामिल है।
मौसम विभाग के मुताबिक, एक नया पश्चिमी विक्षोभ अति सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से भारत के कई राज्यों में 5, 6, 7 और 8 अक्टूबर को भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बना परिसंचरण तंत्र अभी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश करा रहा है। इसकी रफ्तार धीमी पड़ते ही पश्चिमी विक्षोभ असर दिखाना शुरू कर देगा।
दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश में भी आंधी-तूफान आने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यह मानसूनी विदाई के दौरान की आखिरी बारिश हो सकती है, हालांकि बीच-बीच में नए पैटर्न बनते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार असमय बारिश होने लगती है।
राजस्थान की बात करें तो एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 5 अक्टूबर को जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में दोपहर बाद तेज मेघगर्जन के साथ कुछ जगहों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवा चलने की संभावना है, जिसकी रफ्तार (30-40 Kmph) हो सकती है। वहीं इस दौरान बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 6 अक्टूबर के लिए पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। दिल्लीस सटे जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक, 6 अक्टूबर का दिन सबसे कठिन हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि 6 अक्टूबर को नए तंत्र का सर्वाधिक प्रभाव राज्य के अनेक भागों में दर्ज होने की संभावना है।
इस दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने की प्रबल संभावना है। वहीं तेज हवाओं 30-40 किमी प्रतिघंटा के साथ ही बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की भी प्रबल संभावना है।
वहीं मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के लिए 7 अक्टूबर का भी अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक, कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां 7 अक्टूबर को भी जारी रहने की संभावना है। 8 अक्टूबर से राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।
