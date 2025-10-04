IMD Alert: पश्चिमी विक्षोभ का तांडव शुरू… 6 अक्टूबर का दिन सबसे कठिन, जमकर गिरेंगे ओले, कई राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट

राजस्थान की बात करें तो एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 5 अक्टूबर को जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में दोपहर बाद तेज मेघगर्जन के साथ कुछ जगहों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवा चलने की संभावना है, जिसकी रफ्तार (30-40 Kmph) हो सकती है। वहीं इस दौरान बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।