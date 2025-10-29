Rain Alert: किसी भी वक्त शुरू हो सकती है झमाझम बारिश, इतने जिलों के लिए IMD का नया अलर्ट जारी

वहीं राज्य के दक्षिणी और पूर्वी भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला 29 से 30 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है। हालांकि भारी बारिश की गतिविधियों में अब कमी आने के आसार हैं। उदयपुर, कोटा संभाग के जिलों में अगले 4 से 5 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश बनी रह सकती है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में 31 अक्टूबर से मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।