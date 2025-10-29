Rain Alert: किसी भी वक्त शुरू हो सकती है झमाझम बारिश, इतने जिलों के लिए IMD का नया अलर्ट जारी

फाइल फोटो- पत्रिका
जयपुर। दक्षिण राजस्थान के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश का असर अब तापमान पर भी दिखने लगा है। उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश, जबकि दक्षिण-पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक 68 मिमी बारिश डूंगला (चित्तौड़गढ़) में दर्ज की गई। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर नई चेतावनी जारी है।
वहीं राज्य के दक्षिणी और पूर्वी भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला 29 से 30 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है। हालांकि भारी बारिश की गतिविधियों में अब कमी आने के आसार हैं। उदयपुर, कोटा संभाग के जिलों में अगले 4 से 5 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश बनी रह सकती है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में 31 अक्टूबर से मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।
बारिश के असर से दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में अधिकतम तापमान में 5 से 12 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटों में सबसे कम अधिकतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस भीलवाड़ा में रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 13.7 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक सुबह और रात के तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है।
