Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Rain Alert: बेकाबू हुआ मानसून, राजस्थान में टूटकर बरसेंगे बादल, भारी बारिश की चेतावनी

Rain Alert: अजमेर, भीलवाड़ा, करौली, सवाईमाधोपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चूरू, झुंझुनूं, पाली, धौलपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर में भारी बारिश की चेतावनी।

जयपुर

Rakesh Mishra

Aug 23, 2025

Rain alert
Play video
फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान में भारी बारिश के कारण कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर एवं टोंक जिलों में नदी एवं नाले उफान पर हैं और नीचे इलाकों में पानी भर जाने से कई क्षेत्रों में बाढ़ के हालात नजर आने लगे हैं और कुछ इलाकों में हालात पर काबू पाने एवं राहत कार्यो के लिए सेना को बुलाया गया है।

ऑरेंज अलर्ट जारी

इस बीच मौसम विभाग ने नई चेतावनी जारी की है। इसके अनुसार आगामी दो घंटों के भीतर जयपुर, जयपुर शहर, सीकर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, टोंक, दौसा और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश और एक-दो दौर भारी बारिश का आ सकता है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में मानसून मेहरबान, एशिया का सबसे बड़ा कच्चा बांध फिर हुआ ओवरफ्लो, चली 6 इंच की चादर
दौसा
Morel-Dam

यहां येलो अलर्ट

वहीं अजमेर, भीलवाड़ा, करौली, सवाईमाधोपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चूरू, झुंझुनूं, पाली, धौलपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर के अलग-अलग हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। विभाग ने इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार मानसून की ट्रफ लाइन अभी राजस्थान से होकर गुजर रही है।

यह वीडियो भी देखें

मौसम विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में बूंदी जिले के नैनवा में सर्वाधिक 502 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई हैं वहीं बूंदी के पाटन में 310, कोटा के दिगोद में 270, बारां एवं बारां के अंता में 240-240, किशनगंज में 230, टोंक के अलीगढ़ में 220, निवाई में 210 एवं मंगरोल में 200 मिलीमीटर बरसात हुई। इसी तरह अन्य कई क्षेत्रों में भारी बारिश दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें

Rain Alert 24-25-26 Aug: राजस्थान के इन 4 जिलों में ‘मूसलाधार’ बारिश! IMD का RED अलर्ट; जानें आगे कैसा रहेगा मौसम?
जयपुर
rajasthan weather news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 04:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Rain Alert: बेकाबू हुआ मानसून, राजस्थान में टूटकर बरसेंगे बादल, भारी बारिश की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.