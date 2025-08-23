Rajasthan Rain Alert: बेकाबू हुआ मानसून, राजस्थान में टूटकर बरसेंगे बादल, भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में बूंदी जिले के नैनवा में सर्वाधिक 502 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई हैं वहीं बूंदी के पाटन में 310, कोटा के दिगोद में 270, बारां एवं बारां के अंता में 240-240, किशनगंज में 230, टोंक के अलीगढ़ में 220, निवाई में 210 एवं मंगरोल में 200 मिलीमीटर बरसात हुई। इसी तरह अन्य कई क्षेत्रों में भारी बारिश दर्ज की गई।