Rajasthan Rain Alert: बेकाबू हुआ मानसून, राजस्थान में टूटकर बरसेंगे बादल, भारी बारिश की चेतावनी

राजस्थान में भारी बारिश के कारण कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर एवं टोंक जिलों में नदी एवं नाले उफान पर हैं और नीचे इलाकों में पानी भर जाने से कई क्षेत्रों में बाढ़ के हालात नजर आने लगे हैं और कुछ इलाकों में हालात पर काबू पाने एवं राहत कार्यो के लिए सेना को बुलाया गया है।
इस बीच मौसम विभाग ने नई चेतावनी जारी की है। इसके अनुसार आगामी दो घंटों के भीतर जयपुर, जयपुर शहर, सीकर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, टोंक, दौसा और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश और एक-दो दौर भारी बारिश का आ सकता है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
वहीं अजमेर, भीलवाड़ा, करौली, सवाईमाधोपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चूरू, झुंझुनूं, पाली, धौलपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर के अलग-अलग हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। विभाग ने इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार मानसून की ट्रफ लाइन अभी राजस्थान से होकर गुजर रही है।
मौसम विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में बूंदी जिले के नैनवा में सर्वाधिक 502 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई हैं वहीं बूंदी के पाटन में 310, कोटा के दिगोद में 270, बारां एवं बारां के अंता में 240-240, किशनगंज में 230, टोंक के अलीगढ़ में 220, निवाई में 210 एवं मंगरोल में 200 मिलीमीटर बरसात हुई। इसी तरह अन्य कई क्षेत्रों में भारी बारिश दर्ज की गई।