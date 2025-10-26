IMD Alert: चक्रवाती तूफान का असर, 26, 27, 28, 29 और 30 अक्टूबर को टूटकर बरसेंगे बादल, अति भारी बारिश का भी अलर्ट

Rain Alert
जयपुर। मौसम केंद्र जयपुर ने 26 से 29 अक्टूबर के दौरान दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बताया है कि 27 और 28 अक्टूबर को प्रदेश में मौसम का असर सबसे ज्यादा रहेगा।
मौसम विभाग (India Meteorological Department – IMD) के अनुसार दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब आज गहरे अवदाब में बदल गया है। इसके अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान बनने और 28 अक्टूबर तक आंध्रप्रदेश तट की ओर बढ़ने की संभावना है। वहीं, अरब सागर के मध्य-पूर्वी भाग में एक और अवदाब सक्रिय हो सकता है, जिससे 26 अक्टूबर से पश्चिमी, मध्य और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में मौसम सक्रिय रहेगा।
विभाग ने बताया कि 26 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। जबकि 27 और 28 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं भारी (Heavy Rain Alert) से अति भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है।
मौसम केंद्र के अनुसार 29 और 30 अक्टूबर को दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखें और बारिश व आंधी-तूफान के दौरान सावधानी बरतें।
