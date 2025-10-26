IMD Alert: चक्रवाती तूफान का असर, 26, 27, 28, 29 और 30 अक्टूबर को टूटकर बरसेंगे बादल, अति भारी बारिश का भी अलर्ट

विभाग ने बताया कि 26 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। जबकि 27 और 28 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं भारी (Heavy Rain Alert) से अति भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है।