Pali News: निशुल्क चना बीज वितरण को लेकर पाली में हंगामा, किसानों ने लगाया मनमानी का आरोप

किसानों का आरोप है कि उनके गांव के लिए आया बीज ग्राम सेवक ने मनमाने ढंग से अपने चहेतों को दे दिया और अंगूठे का फर्जी निशान लगा दिया। तेजाराम देवासी भाचुंदा, जसाराम मेघवाल बिठुड़ा, वनाराम मेघवाल अनोपुरा, विक्रम चौधरी व लहरी देवी अनोपपुरा सहित कई काश्तकारों ने कहा कि हमारे गांव में ही वितरण होना चाहिए था, हमें 30 किलोमीटर दूर क्यों बुलाया गया। किसान नेता राणावत ने किसानों की शिकायत पर सुमेरपुर उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार से बातचीत की, जिन्होंने शीघ्र जांच कर समाधान का आश्वासन दिया।