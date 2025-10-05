Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IMD rain alert: सावधान! राजस्थान में तूफानी बारिश के साथ गिरेंगे ओले, इन जिलों में जारी हुआ डबल अलर्ट

IMD rain alert: राजस्थान में मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 5-6 अक्तूबर को जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर संभाग में तेज बारिश, ओले और आकाशीय बिजली की संभावना है।

2 min read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 05, 2025

IMD rain alert Heavy rain
Play video

IMD rain alert in Rajasthan

IMD rain alert: राजस्थान में आगामी दिनों में भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में 5 अक्तूबर को तेज बारिश और आकाशीय बिजली के साथ तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है।


बता दें कि विशेष रूप से जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में दोपहर के बाद मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बीकानेर संभाग और शेखावाटी इलाके में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी भी दी गई है।


इन संभाग में होगी बारिश


मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है, 6 अक्तूबर को तंत्र का सबसे अधिक प्रभाव राज्य के अनेक हिस्सों में देखा जा सकता है। इस दिन जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में भारी बारिश की प्रबल संभावना बनी हुई है।


सात अक्टूबर को ऐसा रहेगा मौसम


वहीं, सात अक्तूबर को पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। हालांकि, 8 अक्तूबर से राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है।


इन जिलों में येलो अलर्ट जारी


मौसम विभाग ने 5 अक्तूबर को कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटलपुतली-बहरोड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सवाई माधौपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, डीडवाना, हनुमानगढ़, जालौर शामिल हैं। इन क्षेत्रों में ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है।


इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी


वहीं, 6 अक्तूबर को राज्य के कई इलाकों में येलो अलर्ट के साथ-साथ ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में अलवर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चुरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर शामिल हैं। मौसम विभाग ने आम जनता को सतर्क रहने, तेज बारिश और ओले के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और कृषि व अन्य गतिविधियों में सावधानी बरतने की सलाह दी है।


राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में इस बार मौसम का रुझान असामान्य रहा है। इसलिए नागरिकों को आने वाले दिनों में मौसम अपडेट्स पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। आगामी 8 अक्तूबर तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी रहने से जनजीवन और परिवहन पर असर पड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Weather Alert: 5-6 अक्टूबर को सभी जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, 7-8 को ऐसा रहेगा मौसम
जयपुर
Rajasthan Weather Alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 02:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD rain alert: सावधान! राजस्थान में तूफानी बारिश के साथ गिरेंगे ओले, इन जिलों में जारी हुआ डबल अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

PM किसान योजना: राजस्थान के 80 लाख से अधिक किसानों को जल्द मिलेगी 21वीं किस्त, दिवाली से पहले खातों में आ सकते हैं पैसे

pm kisan samman nidhi yojana
जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के पूर्व राजपरिवार को दी चेतावनी, कहा-इन शब्दों को हटाएं नहीं तो याचिका खारिज मानी जाएगी

Rajasthan High Court warns former Jaipur royal family 13 October next hearing
जयपुर

अस्पताल प्रशासन ने नहीं कराया पुलिस केस दर्ज, कलक्टर बोले : मामला गंभीर, BCMHO और PMO के बयान भी अलग अलग

PATRIKA PHOTO
जयपुर

Indian Classical Music: गुलाबी शहर के कलाकारों ने विदेशों में भारतीय शास्त्रीय संगीत से मचाई धूम

जयपुर

राजस्थान को मिली बड़ी सौगात: CM भजनलाल शर्मा ने 128 नई रोडवेज बसों को दिखाई हरी झंडी, 7 ग्रामीण बसें भी मिलीं

Rajasthan New Roadways Bus
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.