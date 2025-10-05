IMD rain alert: सावधान! राजस्थान में तूफानी बारिश के साथ गिरेंगे ओले, इन जिलों में जारी हुआ डबल अलर्ट

IMD rain alert in Rajasthan
IMD rain alert: राजस्थान में आगामी दिनों में भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में 5 अक्तूबर को तेज बारिश और आकाशीय बिजली के साथ तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है।
बता दें कि विशेष रूप से जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में दोपहर के बाद मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बीकानेर संभाग और शेखावाटी इलाके में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी भी दी गई है।
मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है, 6 अक्तूबर को तंत्र का सबसे अधिक प्रभाव राज्य के अनेक हिस्सों में देखा जा सकता है। इस दिन जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में भारी बारिश की प्रबल संभावना बनी हुई है।
वहीं, सात अक्तूबर को पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। हालांकि, 8 अक्तूबर से राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग ने 5 अक्तूबर को कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटलपुतली-बहरोड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सवाई माधौपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, डीडवाना, हनुमानगढ़, जालौर शामिल हैं। इन क्षेत्रों में ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है।
वहीं, 6 अक्तूबर को राज्य के कई इलाकों में येलो अलर्ट के साथ-साथ ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में अलवर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चुरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर शामिल हैं। मौसम विभाग ने आम जनता को सतर्क रहने, तेज बारिश और ओले के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और कृषि व अन्य गतिविधियों में सावधानी बरतने की सलाह दी है।
राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में इस बार मौसम का रुझान असामान्य रहा है। इसलिए नागरिकों को आने वाले दिनों में मौसम अपडेट्स पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। आगामी 8 अक्तूबर तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी रहने से जनजीवन और परिवहन पर असर पड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है।
