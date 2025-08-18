Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

IMD Warning 18 August: राजस्थान के 7 जिलों में पलटा मौसम, अगले 180 मिनट में आ सकती है बारिश

Rajasthan weather alert: राजस्थान में एक बार फिर से मौसम सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी तीन-चार दिन में राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इस संबंध में अलर्ट भी जारी कर दिया है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 18, 2025

राजस्थान में मौसम सक्रिय हो गया है। जयपुर में सोमवार को जलमहल पर छाए बादल। फोटो-प्रवीण वर्मा
राजस्थान में मौसम सक्रिय हो गया है। जयपुर में सोमवार को जलमहल पर छाए बादल। फोटो-प्रवीण वर्मा

जयपुर। मौसम विभाग ने आज यानी 18 अगस्त को सात जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सुबह 11.10 बजे चेतावनी जारी की है। इस अलर्ट के अनुसार राजस्थान के टोंक, नागौर, सवाईमाधोपुर, अलवर, बारां, अजमेर व झुंझुनूं जिलों व आस-पास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा इन जिलों में कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। इन जिलों में मौसम बदलने से अधिकतम तीस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं।

दो जिलों में बीस अगस्त को अति भारी बारिश का अलर्ट


राजस्थान में एक बार फिर से मौसम सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी तीन-चार दिन में राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इस संबंध में अलर्ट भी जारी कर दिया है।
इसके अलावा राजस्थान के दो जिले में मौसम विभाग ने बीस अगस्त को अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग उदयपुर व सिरोही जिले में अतिभारी बारिश की संभावना है।

18 Aug 2025 11:37 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Warning 18 August: राजस्थान के 7 जिलों में पलटा मौसम, अगले 180 मिनट में आ सकती है बारिश

