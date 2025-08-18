IMD Warning 18 August: राजस्थान के 7 जिलों में पलटा मौसम, अगले 180 मिनट में आ सकती है बारिश

जयपुर। मौसम विभाग ने आज यानी 18 अगस्त को सात जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सुबह 11.10 बजे चेतावनी जारी की है। इस अलर्ट के अनुसार राजस्थान के टोंक, नागौर, सवाईमाधोपुर, अलवर, बारां, अजमेर व झुंझुनूं जिलों व आस-पास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा इन जिलों में कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। इन जिलों में मौसम बदलने से अधिकतम तीस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं।