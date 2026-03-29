Rajasthan Rain Today : राजस्थान के इन 2 जिलों में 3 घंटे में बारिश का येलो अलर्ट, 20-30 KMPH रफ्तार से चलेगी हवा

वैसे मौसम विभाग के शनिवार रात को जारी अलर्ट के अनुसार राज्य में रविवार से तीन दिन पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। अधिकतर जिलों में आंधी-बारिश और कुछ जिलाें में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। मौसम केन्द्र के अनुसार रविवार को बाड़मेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, श्रीगंगानगर में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अधिकतर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।