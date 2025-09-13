Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Social Security Scheme: आकस्मिक हादसों में मिलेगा तुरंत आर्थिक संबल, अब आसान हुई दावा प्रक्रिया

Rajasthan government welfare scheme:ई-मित्र पोर्टल और जिला कार्यालयों से होंगे नवीनीकरण व बीमा संबंधी कार्य, एसआईपीएफ विभाग के जिला कार्यालय बनेंगे मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के सहायता केंद्र

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 13, 2025

CM Bhajanlal Sharma
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)

cm ayushman accident insurance scheme: जयपुर। राज्य सरकार ने जरूरतमंदों और असहाय परिवारों को आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से चल रही मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना को और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। अब इस योजना के अंतर्गत एसआईपीएफ विभाग के जिला कार्यालयों को सहायता केंद्र के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है।
इस योजना के तहत रेल, बस या सडक़ दुर्घटनाओं के अलावा ऊंचाई से गिरने, भवन ढहने, करंट लगने, आग-जलने, गैस सिलेंडर या लिफ्ट हादसों और डूबने जैसी घटनाओं में मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए ई-मित्र पोर्टल और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यदि किसी लाभार्थी परिवार को ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई हो, तो एसआईपीएफ जिला कार्यालय सीधे सहयोग करेगा।

13 Sept 2025 03:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Social Security Scheme: आकस्मिक हादसों में मिलेगा तुरंत आर्थिक संबल, अब आसान हुई दावा प्रक्रिया

