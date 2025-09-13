Social Security Scheme: आकस्मिक हादसों में मिलेगा तुरंत आर्थिक संबल, अब आसान हुई दावा प्रक्रिया

cm ayushman accident insurance scheme: जयपुर। राज्य सरकार ने जरूरतमंदों और असहाय परिवारों को आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से चल रही मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना को और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। अब इस योजना के अंतर्गत एसआईपीएफ विभाग के जिला कार्यालयों को सहायता केंद्र के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है।

इस योजना के तहत रेल, बस या सडक़ दुर्घटनाओं के अलावा ऊंचाई से गिरने, भवन ढहने, करंट लगने, आग-जलने, गैस सिलेंडर या लिफ्ट हादसों और डूबने जैसी घटनाओं में मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।