November Rain Alert: नवंबर महीने के 2 दिन भारी, पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, बारिश का बड़ा अलर्ट

मौसम विभाग ने बताया कि 5 नवंबर से प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके चलते सुबह और रात के समय हल्की ठंड बढ़ेगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि नवंबर के पहले सप्ताह के बाद धीरे-धीरे प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ने लगेगा और अगले एक सप्ताह तक तापमान में लगातार गिरावट बनी रह सकती है।