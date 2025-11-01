November Rain Alert: नवंबर महीने के 2 दिन भारी, पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, बारिश का बड़ा अलर्ट

Rain Alert, File Photo, Patrika
जयपुर। अरब सागर की खाड़ी में बना अवदाब (Depression) अब कमजोर होकर वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया (WML) में बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार इसके असर से 2 नवंबर को उदयपुर व कोटा संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।
मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से 3 और 4 नवंबर को जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है। इस दौरान बीकानेर संभाग में भी आंशिक बादल छाए रहेंगे।
मौसम विभाग ने 3 नवंबर को बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर, सिरोही, उदयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, फलोदी और पाली में मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है।
वहीं 4 नवंबर को पाली, उदयपुर, टोंक, सिरोही, सवाईमाधोपुर, सलूंबर, राजसमंद, प्रतापगढ़, कोटा, करौली, झालावाड़, जयपुर, डूंगरपुर, धौलपुर, डीग, दौसा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, भरतपुर, ब्यावर, बारां, बांसवाड़ा, अलवर और अजमेर में अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने बताया कि 5 नवंबर से प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके चलते सुबह और रात के समय हल्की ठंड बढ़ेगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि नवंबर के पहले सप्ताह के बाद धीरे-धीरे प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ने लगेगा और अगले एक सप्ताह तक तापमान में लगातार गिरावट बनी रह सकती है।
