Pali: 3 महीने पहले पिता की मौत, अब बड़े बेटे ने की आत्महत्या, परिवार में मचा कोहराम

मृ़तक के रिश्तेदारों ने बताया कि रुपेश बांगड़ अस्पताल में निजी एम्बुलेंस चालक था। उसके निधन से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक के पिता सुरेश गोस्वामी तीन माह पहले ही चल बसे थे। रुपेश दो भाइयों में बड़ा था, जबकि छोटा भाई गणेश है। पहले पिता और अब बेटे की मौत से परिवार के सदस्य सदमे में हैं। ऐसे में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हैं और उनके घर में मातम का माहौल छा गया।