पाली

Pali: 3 महीने पहले पिता की मौत, अब बड़े बेटे ने की आत्महत्या, परिवार में मचा कोहराम

शिवाजी नगर में एक युवक ने फंदा लगाकर जीवनलीला समाप्त कर ली। पिता की मौत के तीन माह बाद बेटे की आत्महत्या से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

पाली

image

Rakesh Mishra

Nov 01, 2025

suicide in Pali

मृतक रुपेश गोस्वामी। फाइल फोटो- पत्रिका

पाली। औद्योगिक थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर में एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। पुलिस के अनुसार शिवाजी नगर निवासी रुपेश (33) पुत्र सुरेश गोस्वामी घर के एक कमरे में फंदे पर झूलता मिला।

परिजनों ने जब देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर बांगड़ अस्पताल के ट्रोमा सेंटर ले जाया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिर शव को मोर्चरी में रखवाया। सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। इस दौरान मोर्चरी के बाहर मृतक के परिजन और परिचित मौजूद रहे। युवक की मौत के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ। पुलिस ने जांच शुरू की है।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मृ़तक के रिश्तेदारों ने बताया कि रुपेश बांगड़ अस्पताल में निजी एम्बुलेंस चालक था। उसके निधन से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक के पिता सुरेश गोस्वामी तीन माह पहले ही चल बसे थे। रुपेश दो भाइयों में बड़ा था, जबकि छोटा भाई गणेश है। पहले पिता और अब बेटे की मौत से परिवार के सदस्य सदमे में हैं। ऐसे में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हैं और उनके घर में मातम का माहौल छा गया।

पाली
image

Published on:

01 Nov 2025 04:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali: 3 महीने पहले पिता की मौत, अब बड़े बेटे ने की आत्महत्या, परिवार में मचा कोहराम

पाली

राजस्थान न्यूज़

