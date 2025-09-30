Khatipura Market : जयपुर में खातीपुरा के व्यापारी मनाएंगे काली दिवाली, झारखंड मोड़ से खातीपुरा तिराहे तक अंधेरे में रहेगा बाजार

खातीपुरा का बाजार जयपुर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में गिना जाता है। यहां करीब 3500 से ज्यादा व्यापारी खातीपुरा व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं। यह बाजार खातीपुरा तिराहे से झारखंड मोड़ से खातीपुरा तिराहा, खातीपुरा तिराहा से रानी बाजार की पुलिया और रानी बाजार की पुलिया से लेकर खिरनी फाटक तक फैला हुआ है। यहां कपड़े, किराना, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक और रोजमर्रा की जरूरत की सैकड़ों दुकानें इस बाजार की पहचान रही हैं। दिवाली, होली, तीज-त्योहारी सीजन में यहां खासी भीड़ रहती थी।