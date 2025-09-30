Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Khatipura Market : जयपुर में खातीपुरा के व्यापारी मनाएंगे काली दिवाली, झारखंड मोड़ से खातीपुरा तिराहे तक अंधेरे में रहेगा बाजार

हर साल खातीपुरा बाजार में दिवाली के मौके पर जगमगाहट रहती थी। रोशनी, सजावट और भीड़ से बाजार गुलजार रहता था।

3 min read

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Sep 30, 2025

PATRIKA PHOTO

PATRIKA PHOTO

जयपुर। हर साल खातीपुरा बाजार में दिवाली के मौके पर जगमगाहट रहती थी। रोशनी, सजावट और भीड़ से बाजार गुलजार रहता था। लेकिन इस बार व्यापारियों ने ‘काली दिवाली’ मनाने का ऐलान किया है। खातीपुरा व्यापार मंडल ने साफ कर दिया है कि झारखंड मोड़ से लेकर खातीपुरा तिराहे तक कोई सजावट या लाइटिंग नहीं की जाएगी।

दुकानदारों का कहना है कि जब व्यापार ही बर्बाद हो गया तो रोशनी करने का कोई मतलब नहीं। जेडीए की हाल ही में की गई कार्रवाई ने यहां के व्यापारियों की दशकों पुरानी मेहनत पर पानी फेर दिया है। झारखंड मोड़ से खातीपुरा तिराहे तक करीब 105 दुकानों को अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया है। इसके चलते खातीपुरा के सैकड़ों परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है।

दशकों पुराने व्यापार पर गिरी गाज..

जिन दुकानों को तोड़ा गया, उनमें से कई सालों से यहां चल रही थी और पीढ़ियों का कारोबार जुड़ा था। खातीपुरा व्यापार मंडल अध्यक्ष भवानी सिंह राठौड़ ने कहा कि मैं 1994 में अध्यक्ष बना था। लेकिन पहली बार देख रहा हूं कि हमारे साथी व्यापारी पूरी तरह बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। जिन दुकानों को तोड़ा गया था। उनमें से मुश्किल से 10-15 ने दोबारा शुरूआत की है। वह भी अपने घरों को अस्थायी दुकान बनाकर की है।

मकान बने सहारा, लेकिन कारोबार फेल..

जिन दुकानदारों के मकान दुकानों के पीछे थे, उन्होंने किसी तरह वहां अस्थायी रूप से दुकान शुरू की है। लेकिन इस तरह का कारोबार टिकाऊ नहीं है और न ही पहले जैसी रौनक ला पा रहा है। जिन परिवारों का पूरा जीवन व्यापार पर आधारित था, वे अब आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।

खातीपुरा बाजार की पहचान..

खातीपुरा का बाजार जयपुर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में गिना जाता है। यहां करीब 3500 से ज्यादा व्यापारी खातीपुरा व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं। यह बाजार खातीपुरा तिराहे से झारखंड मोड़ से खातीपुरा तिराहा, खातीपुरा तिराहा से रानी बाजार की पुलिया और रानी बाजार की पुलिया से लेकर खिरनी फाटक तक फैला हुआ है। यहां कपड़े, किराना, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक और रोजमर्रा की जरूरत की सैकड़ों दुकानें इस बाजार की पहचान रही हैं। दिवाली, होली, तीज-त्योहारी सीजन में यहां खासी भीड़ रहती थी।

राजनीति में उलझा मामला

व्यापारियों का आरोप है कि इस कार्रवाई के पीछे राजनीतिक दखल और दबाव भी शामिल रहा है। अध्यक्ष भवानी सिंह राठौड़ ने कहा कि हम चाहकर भी दुकानों को टूटने से नहीं बचा पाए। विधायक गोपाल शर्मा भी हमारे साथ खड़े थे, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पाए। मामला बड़े स्तर पर राजनीति में उलझा और इसका खामियाजा हम व्यापारियों को भुगतना पड़ा।

दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर जब पूरा शहर रौशनी से सराबोर होगा, तब खातीपुरा का बाजार अंधेरे में डूबा रहेगा। यह अंधेरा सिर्फ दुकानों का नहीं, बल्कि हमारे जीवन का अंधेरा है।

अचल भारद्वाज, दुकानदार

समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करे व्यापारी। पूरी तरह से बर्बाद हो चुके है, सब कुछ खत्म हो चुका है। 40—50 साल से दुकानें थी, सारे कागजात थे। लेकिन सब को अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दिया। अब हम काली दिवाली मनाकर विरोध करेंगे।

शुभम शर्मा, दुकानदार

राजधानी जयपुर में सिर्फ एक ऐसा बाजार होगा, जहां इस बार काली दीपावली मनाई जाएगी। झारखंड मोड़ से खातीपुरा तिराहे तक व्यापारी काली दिवाली मनाएंगे। जेडीए ने सड़क चौड़ी करने के नाम पर दुकाने तो तोड़ डाली। उसके बाद कौनसी सड़क चौड़ी कर दी। अपना काम करके चले गए और बर्बाद हो गए हम दुकानदार।

भवानी सिंह राठौड़
अध्यक्ष, खातीपुरा व्यापार मंडल अध्यक्ष

ये भी पढ़ें

किशनपोल बाजार : स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों खर्च, कचरा, बंद रोड लाइटें और गंदगी ने बिगाड़ी बाजार की तस्वीर
Patrika Special News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 12:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Khatipura Market : जयपुर में खातीपुरा के व्यापारी मनाएंगे काली दिवाली, झारखंड मोड़ से खातीपुरा तिराहे तक अंधेरे में रहेगा बाजार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News: ‘25 साल के बिजली खरीद अनुबंध से उपभोक्ताओं पर भार’, विशेषज्ञों ने जताई आपत्ति

जयपुर

Muhana Mandi : आज मुहाना थोक मंडी में प्याज के दाम और गिरे, आलू-लहसुन भी हो रहा सस्ता

जयपुर

जयपुर लौट रही रोडवेज बस बीसलपुर बांध की नहर में गिरने से बची, मची चीख पुकार, दहशत में आए यात्री

जयपुर

IMD Alert: राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद…यहां तापताम 39 डिग्री पार तो इधर “भारी बारिश” का अलर्ट

IMD rain Alert
जयपुर

Indian Railways: छठ पर्व पर घर लौटना मुश्किल, लंबी दूरी की ट्रेनों में अभी से ‘नो रूम’

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.