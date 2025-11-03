Industrial Zone: औद्योगिक विकास के लिए रीको को भूमि आवंटन की मंजूरी, बनेंगे 3 नए औद्योगिक क्षेत्र

मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार, भीलवाड़ा जिले की तहसील कोटड़ी के ग्राम कोदिया में 20.80 हैक्टेयर भूमि रीको को नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए दी गई है। इसके साथ ही डीडवाना-कुचामन जिले की तहसील परबतसर के मौजा भकरी मौलास में 71.59 हैक्टेयर भूमि औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई है। वहीं फलौदी जिले की तहसील आऊ के ग्राम हाजीसागर एवं टेणानाडी में कुल 49.82 हैक्टेयर भूमि रीको को सौंपी गई है।