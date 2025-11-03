Industrial Zone: औद्योगिक विकास के लिए रीको को भूमि आवंटन की मंजूरी, बनेंगे 3 नए औद्योगिक क्षेत्र

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका
Rajasthan Industries: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की औद्योगिक प्रगति को नई दिशा मिल रही है। राज्य सरकार लगातार प्रदेश की औद्योगिक क्षमता को सुदृढ़ बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने भीलवाड़ा, डीडवाना-कुचामन और फलौदी जिलों में नई औद्योगिक परियोजनाओं के लिए राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) को भूमि आवंटन की मंजूरी प्रदान की है।
मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार, भीलवाड़ा जिले की तहसील कोटड़ी के ग्राम कोदिया में 20.80 हैक्टेयर भूमि रीको को नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए दी गई है। इसके साथ ही डीडवाना-कुचामन जिले की तहसील परबतसर के मौजा भकरी मौलास में 71.59 हैक्टेयर भूमि औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई है। वहीं फलौदी जिले की तहसील आऊ के ग्राम हाजीसागर एवं टेणानाडी में कुल 49.82 हैक्टेयर भूमि रीको को सौंपी गई है।
राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर सृजित होंगे। औद्योगिक विकास से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य राजस्थान को “इंडस्ट्रियल ग्रोथ हब” के रूप में स्थापित करना है, जहां उद्योग, रोजगार और निवेश का संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके।
