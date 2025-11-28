Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur News: करोड़ों की रिश्वतखोरी में ITAT का अकाउंटेंट भी गिरफ्तार, फ्लैट से मिले 20 लाख, सीबीआइ धड़ाधड़ मार रही छापे

CBI Raids: आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण बेंच जयपुर में अपील निपटान के बदले रिश्वतखोरी मामले में सीबीआइ ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 20 लाख की नकदी मिली है। इसके पहले 1 करोड़ 15 लाख की राशि जब्त हो चुकी है।

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 28, 2025

CBI raids in Jaipur

फाइल फोटो-पत्रिका

जयपुर। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आइटीएटी) जयपुर बेंच में रिश्वत लेकर अपीलों के निपटारे करने के मामले में सीबीआइ ने गुरुवार को आइटीएटी सदस्य अकाउंटेंट कमलेश राठौर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए आइटीएटी जूडिशियल सदस्य और वकील से मिले इनपुट के आधार पर सीबीआइ ने बुधवार देर रात अकाउटेंट राठौर के स्टेच्यू सर्कल स्थित इनसाइन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 302 पर दबिश दी।

सीबीआइ टीम ने दरवाजा खुलवाया और सर्च किया तो फ्लैट से 20 लाख रुपए मिले। पैसे के बारे में पूछा गया तो राठौर ने कहा कि ये रकम तो पड़ोसी की है, उसके पास रखवाई है। राठौर इस फ्लैट में किराए पर रह रहा था। पूछताछ के बाद सीबीआइ उसे अपने साथ ले गई और बाद में गिरफ्तार कर लिया।

राठौर को गुरुवार को विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 1 दिसंबर तक रिमांड पर भेज दिया है। करोड़ों की रिश्वतखोरी उजागर होने के बाद आइटीएटी की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

तीन आरोपियों का कराया मेडिकल

सीबीआइ ने बुधवार को ही आइटीएटी की जूडिशियल सदस्य सीतालक्ष्मी, वकील राजेंद्र कुमार और अपीलकर्ता मुजम्मिल को घूसखोरी मामले में गिरफ्तार किया था। इनके पास से 1 करोड़ 15 लाख रुपए बरामद किए गए थे। गुरुवार दोपहर सीबीआइ तीनों आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए एसएमएस अस्पताल लेकर पहुंची और उनकी जांच करवाई। मेडिकल टीम ने उनकी स्थिति की निगरानी की और आवश्यक प्राथमिक उपचार दिया।

महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त

इधर, सीबीआइ आइटीएटी जयपुर बेंच से बरामद कई फाइलों के साथ दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। जब्त की गई सामग्री की गहनता से जांच की जा रही है।

Published on:

28 Nov 2025 06:10 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur News: करोड़ों की रिश्वतखोरी में ITAT का अकाउंटेंट भी गिरफ्तार, फ्लैट से मिले 20 लाख, सीबीआइ धड़ाधड़ मार रही छापे

