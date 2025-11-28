Jaipur News: करोड़ों की रिश्वतखोरी में ITAT का अकाउंटेंट भी गिरफ्तार, फ्लैट से मिले 20 लाख, सीबीआइ धड़ाधड़ मार रही छापे

सीबीआइ ने बुधवार को ही आइटीएटी की जूडिशियल सदस्य सीतालक्ष्मी, वकील राजेंद्र कुमार और अपीलकर्ता मुजम्मिल को घूसखोरी मामले में गिरफ्तार किया था। इनके पास से 1 करोड़ 15 लाख रुपए बरामद किए गए थे। गुरुवार दोपहर सीबीआइ तीनों आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए एसएमएस अस्पताल लेकर पहुंची और उनकी जांच करवाई। मेडिकल टीम ने उनकी स्थिति की निगरानी की और आवश्यक प्राथमिक उपचार दिया।