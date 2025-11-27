Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan ACB: 20000 रुपए की रिश्वत लेते कांस्टेबल रंगे हाथ गिरफ्तार, 2 माह पहले ही थाने में हुआ था तैनात

Rajasthan ACB ने पनियाला थाने में कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल प्रवीण कुमार को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

जयपुर

image

Santosh Trivedi

Nov 27, 2025

Rajasthan ACB

गोले में आरोपी कांस्टेबल प्रवीण कुमार. Photo- Patrika

कोटपूतली। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को पनियाला थाने में कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल प्रवीण कुमार को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी कांस्टेबल सड़क दुर्घटना के मामले में दोनों पक्षों से समझौता करवाने के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था।

खास बात आरोपी कांस्टेबल को दो माह पहले ही पनियाला थाने में तैनाती मिली थी, लेकिन थाने पहुंचते ही उसने अवैध वसूली के जरिए दलाली का खेल शुरू कर दिया। एसीबी उप अधीक्षक परमेश्वर यादव ने बताया कि परिवादी के भाई ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भाई के वाहन की 24 नवंबर को एक अन्य वाहन से टक्कर हुई थी। इस संबंध में दूसरे वाहन स्वामी की ओर से पनियाला थाने में दुर्घटना का मामला दर्ज कराया गया था।

राजीनामा करवाने के लिए मांगी रिश्वत

बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया और वे राजीनामा कराने थाने पहुंचे। थाने में मौजूद कांस्टेबल प्रवीण कुमार ने राजीनामा करवाने के एवज में 50 हजार रुपए की मांग की। रकम ज्यादा लगने पर परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी में दर्ज कराई। शिकायत का एसीबी ने सत्यापन कराया, जिसमें शिकायत सही पाई गई। इसके बाद गुरुवार को जाल बिछाते हुए एसीबी टीम ने प्रवीण को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते मौके पर ही दबोच लिया।

कांस्टेबल सुनील की भूमिका की भी जांच शुरू

उप अधीक्षक ने बताया कि दुर्घटना के प्रकरण की जांच कांस्टेबल सुनील को सौंपी गई थी, जबकि प्रवीण इस मामले में बीच में दलाली कर रहा था। कांस्टेबल सुनील की भूमिका की भी एसीबी द्वारा जांच शुरू की गई है। थाने में मौजूद अन्य स्टाफ से भी प्राथमिक पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रवीण अकेले काम कर रहा था या किसी और की मिलीभगत भी इसमें शामिल है।

