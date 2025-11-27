Rajasthan ACB: 20000 रुपए की रिश्वत लेते कांस्टेबल रंगे हाथ गिरफ्तार, 2 माह पहले ही थाने में हुआ था तैनात

खास बात आरोपी कांस्टेबल को दो माह पहले ही पनियाला थाने में तैनाती मिली थी, लेकिन थाने पहुंचते ही उसने अवैध वसूली के जरिए दलाली का खेल शुरू कर दिया। एसीबी उप अधीक्षक परमेश्वर यादव ने बताया कि परिवादी के भाई ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भाई के वाहन की 24 नवंबर को एक अन्य वाहन से टक्कर हुई थी। इस संबंध में दूसरे वाहन स्वामी की ओर से पनियाला थाने में दुर्घटना का मामला दर्ज कराया गया था।