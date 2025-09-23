मिलावटखोरों पर फूड सेफ्टी टीम की दरियादिली से उठे सवाल, जयपुर के ढाबों और होटलों में सप्लाई होना था मिलावटी पनीर

जयपुर के जगतपुरा में देर रात फूड सेफ्टी टीम की ओर से 400 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा गया। पनीर को नष्ट कर मौके पर पकड़े गए दो मिलावटखोरों को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। मजे की बात है कि नकली पनीर जिस फैक्ट्री से आया, उस फैक्ट्री पर भी कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में लोगों को जहर खिलाने वाले आरोपियों को सिर्फ समझाइश देकर छोड़ देना कई सवाल उठाता है।