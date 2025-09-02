जयपुर में 8 बाल श्रमिक छुड़ाए, छोटे से कमरे में कैद कर रखा, करते थे मारपीट, 1 बच्चा चंगुल से निकला तो हुआ खुलासा

Jaipur News: राजधानी जयपुर में मुहाना थाना इलाके में पुलिस ने बालश्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान बटन बनाने की फैक्टरी में काम कर रहे 10 से 13 वर्ष के 8 बच्चों को मुक्त कराया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो पिछले दो महीने से बच्चों से जबरन काम करवा रहा था। मामले में जांच जारी है।