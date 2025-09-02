Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में 8 बाल श्रमिक छुड़ाए, छोटे से कमरे में कैद कर रखा, करते थे मारपीट, 1 बच्चा चंगुल से निकला तो हुआ खुलासा

जयपुर के मुहाना थाना एरिया में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आठ बाल श्रमिकों को छुड़वाया है। इन सभी से बटन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करवाया जा रहा था।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 02, 2025

Jaipur 8 Child Laborers Rescued
Jaipur 8 Child Laborers Rescued (Patrika Photo)

Jaipur News: राजधानी जयपुर में मुहाना थाना इलाके में पुलिस ने बालश्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान बटन बनाने की फैक्टरी में काम कर रहे 10 से 13 वर्ष के 8 बच्चों को मुक्त कराया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो पिछले दो महीने से बच्चों से जबरन काम करवा रहा था। मामले में जांच जारी है।


पुलिस ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि सांगानेर स्थित सवाई माधोपुर पुलिया के पास बिना कपड़ों के एक बच्चा रो रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे से बात की तो उसने बताया कि आरोपी सलाउद्दीन उससे और अन्य बच्चों से फैक्ट्री में काम करवाता है।

ये भी पढ़ें

फूट-फूटकर रो रहे माता-पिता बोले ‘एक दिन जरूर लौटेगा बेटा…’, नाहरगढ़ गए बेटों में एक का मिला कंकाल दूसरा अब भी लापता, आखिरी कॉल पर ये बोला
जयपुर
image


पुलिस की गिरफ्त में आरोपी


बच्चे की निशानदेही पर पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम सांगानेर, जनता कॉलोनी स्थित मकान में पहुंची। यहां बच्चे बटन बनाते मिले। फैक्ट्री में बच्चों की हालत खराब थी। मौके से आरोपी सलाउद्दीन को गिरफ्तार किया गया।


चाइल्ड हेल्पलाइन की सदस्य ने क्या बताया


चाइल्ड हेल्पलाइन की सदस्य शांति बेलवाल ने बताया कि मारपीट से परेशान होकर एक बच्चा जैसे ही आरोपी के चंगुल से निकलकर बाहर आया तो मामला उजागर हुआ। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में सभी बच्चे एक छोटे कमरे में बंद थे।


बच्चों ने बताया कि काम का लक्ष्य पूरा न होने पर मारपीट की जाती थी और समय पर खाना भी नहीं दिया जाता था। हेल्पलाइन के सुपरवाइजर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि आठों बच्चों को बाल कल्याण समिति के आदेश से शेल्टर होम भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें

Bikaner: दो पक्षों में हुए विवाद के बाद जमकर पत्थरबाजी, गाड़ियों को मारी टक्कर, इलाके में पुलिस तैनात
बीकानेर
Bikaner Violence

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 12:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में 8 बाल श्रमिक छुड़ाए, छोटे से कमरे में कैद कर रखा, करते थे मारपीट, 1 बच्चा चंगुल से निकला तो हुआ खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट