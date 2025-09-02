जयपुर में 8 बाल श्रमिक छुड़ाए, छोटे से कमरे में कैद कर रखा, करते थे मारपीट, 1 बच्चा चंगुल से निकला तो हुआ खुलासा

Jaipur News: राजधानी जयपुर में मुहाना थाना इलाके में पुलिस ने बालश्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान बटन बनाने की फैक्टरी में काम कर रहे 10 से 13 वर्ष के 8 बच्चों को मुक्त कराया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो पिछले दो महीने से बच्चों से जबरन काम करवा रहा था। मामले में जांच जारी है।
पुलिस ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि सांगानेर स्थित सवाई माधोपुर पुलिया के पास बिना कपड़ों के एक बच्चा रो रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे से बात की तो उसने बताया कि आरोपी सलाउद्दीन उससे और अन्य बच्चों से फैक्ट्री में काम करवाता है।
बच्चे की निशानदेही पर पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम सांगानेर, जनता कॉलोनी स्थित मकान में पहुंची। यहां बच्चे बटन बनाते मिले। फैक्ट्री में बच्चों की हालत खराब थी। मौके से आरोपी सलाउद्दीन को गिरफ्तार किया गया।
चाइल्ड हेल्पलाइन की सदस्य शांति बेलवाल ने बताया कि मारपीट से परेशान होकर एक बच्चा जैसे ही आरोपी के चंगुल से निकलकर बाहर आया तो मामला उजागर हुआ। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में सभी बच्चे एक छोटे कमरे में बंद थे।
बच्चों ने बताया कि काम का लक्ष्य पूरा न होने पर मारपीट की जाती थी और समय पर खाना भी नहीं दिया जाता था। हेल्पलाइन के सुपरवाइजर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि आठों बच्चों को बाल कल्याण समिति के आदेश से शेल्टर होम भेज दिया गया।