जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, बैंकॉक से आए यात्री के ट्रॉली बैग से 11.50 करोड़ का गांजा बरामद

Jaipur Airport: जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने रविवार को एक यात्री को भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा। यह यात्री बैंकॉक से जयपुर आया था और उसके पास से लगभग 11 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (उच्च गुणवत्ता वाला गांजा) बरामद हुआ। अधिकारियों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 11.50 करोड़ रुपए आंकी गई है।
कस्टम अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने गांजे को बेहद बारीकी से पैक कर ट्रॉली बैग के भीतर छिपा रखा था, ताकि जांच से बच सके। हालांकि, एयरपोर्ट पर तैनात टीम को यात्री की गतिविधियों पर शक हुआ और उसका सामान एक्स-रे मशीन से गुजारा गया। स्कैनिंग में संदिग्ध वस्तु दिखने पर बैग की तलाशी ली गई, जिसमें गांजे के पैकेट बरामद हुए।
अधिकारियों ने बताया कि जब्त किया गया हाइड्रोपोनिक वीड एक तरह का उच्च किस्म का गांजा है, जिसे विशेष तकनीक से तैयार किया जाता है। इसका सेवन करने वालों पर अधिक नशे का असर होता है और यह सामान्य गांजे से कई गुना महंगा बिकता है। इस कारण अंतरराष्ट्रीय तस्करी में इसकी भारी मांग रहती है।
कस्टम विभाग ने यात्री को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह किसी अंतरराष्ट्रीय गिरोह से जुड़ा हो सकता है, जो एयर रूट के जरिए भारत में नशीले पदार्थों की सप्लाई करता है।
विभाग अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आरोपी किसके लिए यह माल लेकर आया था और इसके नेटवर्क में कौन-कौन शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि मामला गंभीर है और इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) सहित अन्य जांच एजेंसियों की मदद ली जाएगी।