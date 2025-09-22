जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, बैंकॉक से आए यात्री के ट्रॉली बैग से 11.50 करोड़ का गांजा बरामद

Jaipur Airport: जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने रविवार को एक यात्री को भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा। यह यात्री बैंकॉक से जयपुर आया था और उसके पास से लगभग 11 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (उच्च गुणवत्ता वाला गांजा) बरामद हुआ। अधिकारियों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 11.50 करोड़ रुपए आंकी गई है।