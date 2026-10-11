11 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

जयपुर में फ्रांसीसी महिला के साथ शर्मनाक हरकत, ऐतिहासिक किले में हुई घटना, 2 होमगार्ड्स पर लगे आरोप

जयपुर के ऐतिहासिक आमेर किले में फ्रांसीसी महिला पर्यटक के साथ शर्मनाक हरकत का मामला सामने आया है। शीश महल क्षेत्र के पास हुई घटना में दो होमगार्ड्स पर आरोप लगे हैं। महिला ने टूरिस्ट फोर्स से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Oct 11, 2026

Amer Fort

Amer Fort: फाइल फोटो-पत्रिका

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के ऐतिहासिक आमेर किले से विदेशी महिला पर्यटक के साथ शर्मनाक हरकत का मामला सामने आया है। विश्व प्रसिद्ध आमेर किले के शीश महल क्षेत्र के पास एक फ्रांसीसी महिला पर्यटक ने दो होमगार्ड्स पर शर्मनाक हरकत करने के आरोप लगाए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। दोनों होमगार्ड्स और महिला पर्यटक को पूछताछ के लिए थाने ले जाने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

जानकारी के अनुसार, फ्रांसीसी महिला रविवार को जयपुर घूमने आई थी। इसी दौरान वह आमेर किला देखने पहुंची। बताया जा रहा है कि शीश महल क्षेत्र के पास यह घटना हुई, जहां पर्यटकों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए होमगार्ड्स तैनात रहते हैं। महिला ने ड्यूटी पर तैनात दो होमगार्ड्स पर उसके साथ अनुचित व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं।

घबराई महिला ने पुलिस से किया संपर्क

घटना के बाद महिला पर्यटक घबरा गई। इसके बाद उसने टूरिस्ट फोर्स के सामने शिकायत दर्ज कराते हुए अपनी आपबीती बताई। शिकायत की जानकारी मिलने पर संबंधित पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल शुरू की।

दो होमगार्ड्स के नाम आए सामने

मामले में दो होमगार्ड्स के नाम सामने आए हैं। दोनों जयपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों होमगार्ड्स से पूछताछ शुरू की है। महिला पर्यटक से भी घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

पुलिस की जांच में घटना के समय की परिस्थितियों, शिकायत में लगाए गए आरोपों और अन्य संबंधित तथ्यों की पड़ताल की जाएगी। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा पर उठे सवाल

आमेर किला जयपुर के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों में शामिल है। यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक ऐतिहासिक इमारतों और स्थापत्य कला को देखने पहुंचते हैं। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले कर्मचारियों पर ही गंभीर आरोप लगना चिंता का विषय है।

जयपुर में इससे पहले भी विदेशी महिला पर्यटकों के साथ बदसलूकी की घटनाएं सामने चुकी हैं। आमेर किले के ताजा मामले ने एक बार फिर पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटकों के साथ व्यवहार को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#bollywoodnews

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Oct 2026 06:30 pm

Published on:

11 Oct 2026 05:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में फ्रांसीसी महिला के साथ शर्मनाक हरकत, ऐतिहासिक किले में हुई घटना, 2 होमगार्ड्स पर लगे आरोप

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime : जयपुर साइबर सेल का बड़ा खुलासा, 18 साल से फरार इनामी पकड़ा गया, विद्यार्थियों से ठगी का आरोप

jaipur cyber ​​cell reveal absconding wanted criminal kalyan singh arrested
जयपुर

राजस्थान में बढ़ा हर्बल प्रोडक्ट्स का क्रेज, टीनएजर्स-युवा हुए दीवाने, खुले रोजगार के द्वार, जयपुर को मिला बड़ा फायदा

rajasthan teenagers craze herbal products jaipur big advantage employment
जयपुर

पश्चिमी राजस्थान में मौसम पलटा, बारिश के साथ 40 kmph की रफ्तार से चली हवा, सर्दी का बढ़ा असर

Weather update
जयपुर

E-Lease System: राजस्थान में औद्योगिक निवेशकों के लिए आसान होगी लीज डीड की प्रक्रिया, जानिए क्या बदलेगा नया सिस्टम

Industrial Land Allotment
जयपुर

Mental Health: चेहरे पर मुस्कान, मन में तनाव, मानसिक परेशानियों को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Mental Health Awareness
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.