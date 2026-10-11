जयपुर में फ्रांसीसी महिला के साथ शर्मनाक हरकत, ऐतिहासिक किले में हुई घटना, 2 होमगार्ड्स पर लगे आरोप

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के ऐतिहासिक आमेर किले से विदेशी महिला पर्यटक के साथ शर्मनाक हरकत का मामला सामने आया है। विश्व प्रसिद्ध आमेर किले के शीश महल क्षेत्र के पास एक फ्रांसीसी महिला पर्यटक ने दो होमगार्ड्स पर शर्मनाक हरकत करने के आरोप लगाए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। दोनों होमगार्ड्स और महिला पर्यटक को पूछताछ के लिए थाने ले जाने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।