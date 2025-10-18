दिवाली से पहले परिवार को मिली सबसे बड़ी खुशी, दो बहनें एक साथ बनीं RAS Officer, बताए सफलता के राज

शीलू और नीतू ने बताया कि उन्होंने कठिन परिश्रम, अनुशासन और परिवार के सहयोग से यह मुकाम हासिल किया है। वे चाहती हैं कि अब उनके गांव की अन्य बेटियां भी प्रशासनिक सेवाओं में आकर समाज में बदलाव की मिसाल पेश करें।

RAS 2023 में इस बार अजमेर के कुशल चौधरी टॉपर रहे, जबकि अजमेर की अंकिता पराशर दूसरे और परमेश्वर चौधरी तीसरे स्थान पर रहे। कुल मिलाकर 972 पदों के लिए परिणाम घोषित किए गए हैं।