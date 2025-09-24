Jaipur Bomb Blast: आरोपियों की सजा बरकरार, हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को

जयपुर। 17 साल पहले जयपुर में हुए बम धमाके के समय जिंदा बम मिलने के मामले में उम्रकैद की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर हो गई है। अपीलों में सजा को चुनौती दी गई है, वहीं राज्य सरकार ने विशेष न्यायालय के उम्रकैद की सजा देने के आदेश को सही ठहराया। अब इस मामले में 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी।